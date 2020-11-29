مناظرة حالات مرضية بالفيديو في العيادة الذكية بمطروح

أعلن الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة في مطروح عن مناظرة 7 حالات أمراض دم من خلال وحدة "العيادة الذكية" أطفال من المرضى الذين لهم تاريخ مرضي مزمن مثل أنيميا البحر المتوسط والأنيميا المنجلية وذلك مع أساتذة متخصصين وإستشاريين فى هذه التخصصات لإيجاد علاج والتعامل مع الحالات بشكل سريع، بإشراف الدكتور شريف الشناوي مدير عام الطب الوقائي ومنسق البرنامج بمديرية الصحة بمطروح، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وقال "البلتاجي"، اليوم الأحد، إن وحدة التشخيص عن بعد "العيادة الذكية" بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس بمستشفى مطروح العام تعمل بكفاءة ومهارة تقنية عالية الجودة، في جميع التخصصات بالمتابعة والتواصل مع كبرى الجامعات المصرية وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية لتشخيص وعلاج الحالات عن بعد بواسطة مناظرة الحالات مع الإستشاريين والمتخصصين في جميع التخصصات بمختلف المستشفيات الجامعية والعامة بمحافظات الجمهورية وذلك لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وخاصة للمستشفيات التي يوجد بها عجز في بعض التخصصات.

وأكد الدكتور شريف الشناوي منسق البرنامج أن الغرض من العيادة الذكية هو رفع المعاناة عن كاهل المرضى أصحاب الأمراض من التخصصات النادرة مثل أمراض الدم والغدد الصماء والمتلازمات النادرة وحالات القلب وجراحة المخ والأعصاب .

من ناحية أخرى أكدت مديرية الصحة بمطروح أن المخلفات الموجودة خلف مبنى مستشفى الصدر بمطروح، لا تمت لقسم العزل بأى صلة، موضحة أن هذه المخالفات عبارة عن مخلفات غير طبية وأنها عبارة عن كراتين فقط، وأن المخلفات الطبية الخطرة الناتجة من أقسام العزل يتم التخلص منها بالطريقة الآمنة ولا يتم القائها نهائيا خارج المستشفى، وسيتم التوجيه إلى طريقة التخلص الصحيحة من الكراتين التابعة للمستشفى وعدم إلقائها بهذا الطريقة، للحفاظ على المظهر الحضاري.