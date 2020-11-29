أبرزها مستشفى الحميات.. انقطاع المياه عن 7 مناطق بالأقصر بعد غد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر عن انقطاع خدمتها يوم الثلاثاء المقبل، 1 ديسمبر من الساعة 8 صباحاً وحتى 5 مساءً، وذلك عن المناطق الآتية (نجع القباحي الشرقي - الزناقطة - القضا - مستشفى الحميات - الفحاحرة - الحبيل - مطار الأقصر الدولي)، وذلك لأعمال ربط الخطوط الجديدة 400 مم بالخطوط القائمة.

وأهابت شركة مياه الأقصر بكافة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 - 0952282406 -0952284116 - 01147999752 في حالة الطوارئ.

وفي نفس السياق، تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بتنفيذ برنامج مشروع "الحلول المتكاملة للمياه" بالأقصر، يأتي ضمن خطة الشركة القابضة لتحسين مستوى الخدمة والكفاءة ومواكبة التحول الرقمي وتقليل الفاقد من المياه، كما يستهدف المشروع تعزيز القدرات وتحسين الأداء التشغيلى والاستدامة المالية وتدارك المشكلات الطارئة وبحث الحلول المثلى لها، حيث استقبلت الشركة أمس، كل من جون هندرسون مدير مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه، ومهدى هندية مدير قسم المرافق والأصول، ومحمد على صبرى نائب مدير المشروع، وبصحبتهم مديرو العمل بالمكتب الاستشارى، وذلك ضمن عدد من ورش العمل استكمالاً لتنفيذ مشروع الحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث ضمت الإجتماعات نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الأقصر، ورؤساء القطاعات ومديرى عام الإدارات لمناقشة خطة عمل السنة الثانية للمشروع والتى تتمثل فى 4 محاور رئيسية وهي: "إدارة الأصول - جودة الخدمة - استرداد التكاليف - الكفاءة التشغيلية".

ويهدف المشروع إلى إستعادة التكلفة الكلية للتشغيل والصيانة والأرتقاء بالكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي في إدارة الأصول وايضاً إلى زيادة نسب التحصيل وتقليل فاقد المياه بنسبة 22%، ويساهم في تأهيل معامل المياه للحصول على شهادة الأيزو 17025 وترشيد الطاقة وتوفير البرامج الإلكترونية وتطوير مؤشرات الأداء، واستعادة تكلفة الإحلال والتجديد بنسبة 50%، بما يساعد ذلك على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة.