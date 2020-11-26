فحص طبي لموظفي "مياه الأقصر" للكشف عن الأمراض غير السارية

قرر اللواء محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، إجراء فحوصات الطبية للعاملين بالشركة ضمن مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض غير السارية.

وأوضح رئيس شركة المياه الشرب والصرف الصحي، أن الفحوصات الطبية التي سيتم إجراؤها داخل مقر الشركة، تشمل قياس الضغط ونسبة السكر وعن الأمراض غير السارية.

وفى هذا الصدد استقبلت أماني محمد المدني، مدير عام إدارة العلاقات العامة والتوعية بشركة مياه الأقصر، أعضاء الفريق الطبي بإشراف دكتورة صفاء المسؤول الإعلامي ودكتورة سوسن المسؤول الثقافي بالمديرية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة، وبدأت المبادرة بعمل ندوة تثقيفية للعاملين عن الأمراض المزمنة، وغير السارية والأعراض التي تصاحبها وطرق الكشف المبكر عنها.

وفي السياق نفسه، تعمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، على تنفيذ برنامج مشروع "الحلول المتكاملة للمياه" بالأقصر، والذي يأتي ضمن خطة الشركة القابضة لتحسين مستوى الخدمة والكفاءة ومواكبة التحول الرقمي وتقليل الفاقد من المياه، كما يستهدف المشروع تعزيز القدرات وتحسين الأداء التشغيلي والاستدامة المالية وتدارك المشكلات الطارئة وبحث الحلول المثلى لها.

وتنظم الشركة عدد من ورش العمل استكمالاً لتنفيذ مشروع الحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث ضمت الاجتماعات نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الأقصر، ورؤساء القطاعات ومديري عام الإدارات لمناقشة خطة عمل السنة الثانية للمشروع والتي تتمثل في أربع محاور رئيسية وهي: "إدارة الأصول - جودة الخدمة - استرداد التكاليف - الكفاءة التشغيلية".

كما يهدف المشروع إلى استعادة التكلفة الكلية للتشغيل والصيانة والارتقاء بالكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي في إدارة الأصول إلى زيادة نسب التحصيل وتقليل فاقد المياه بنسبة 22%، كما يسهم في تأهيل معامل المياه للحصول على شهادة الأيزو 17025 وترشيد الطاقة وتوفير البرامج الإلكترونية وتطوير مؤشرات الأداء، واستعادة تكلفة الإحلال والتجديد بنسبة 50%، بما يساعد ذلك على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.