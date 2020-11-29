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محمود مسلم

ضبط 243 مخدرات وتنفيذ 78 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

كتب:

الوطن
12:40 م | الأحد 29 نوفمبر 2020
الداخلية

الداخلية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 220 قطعة سلاح ناري، بحوزة 207 متهمين، وتنفيذ 79799 حكمًا قضائيًا متنوعًا بإجمالي 6666 محكومًا عليه.

كما ضبط 243 قضية مخدرات بحوزة 264 متهمًا، و44 هاربًا، و32 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، 232 دراجة نارية مخالفة، و24076 مخالفة مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

وجرى ضبط 6 تشكيلات عصابية، وإعادة دراجتين ناريتين وسيارة مبلغ بسرقتها، وفحص 61 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم.  

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