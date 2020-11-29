كورونا يلغي النهضات الروحية وسهرات كيهك في كنائس بني سويف

قرر الأنبا غبريال أسقف بني سويف، اليوم، إلغاء سهرات كيهك حتى الصباح بكافة كنائس الإيبارشية والسماح بالصلاة من الساعة 6 إلى 9 مساءً، وإلغاء النهضات الروحية خلال صوم الميلاد المجيد.

وكان الأنبا غبريال أسقف بني سويف، قد ترأس الاجتماع الشهري لكهنة الإيبارشية، لمناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بالإجراءات الكنسية للتعامل مع وباء كورونا المستجد، وخاصة مع ارتفاع نسبة الإصابات حسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

وأكد أسقف بني سويف، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال القداسات، من تعقيم الكنائس والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات خلال القداسات.

وكان مجلس الوزراء، قد أكد ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، مشددا على ضرورة قيام جميع الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، في ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة في عدد الإصابات.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن.

كما وجّه بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها، لتخفيف التزاحم بأماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، على أن يكون لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة إلى المواطنين.