بالأرقام.. إصابات كورونا في المدارس: القاهرة والإسكندرية الأعلى

كشف مصدر مسؤول، أنّ مدارس 15 محافظة خالية من أي إصابات بفيروس كورونا، تزامنا مع بداية الأسبوع السابع من بدء العام الدراسي الجديد 2020/2021، مشيرا إلى أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لديها العديد من الخطط للحفاظ على سير العملية التعليمية وحماية الطلاب من أي مكروه، كما أنّ جميع المدارس على مستوى الجمهورية بها غرف عزل.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنّ أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا يتركز في محافظة القاهرة بـ25 حالة، والإسكندرية 16، والجيزة 12، و3 بمدارس بني سويف، و4 بمدارس قنا، و3 بمدارس المنيا، وحالتين بمدارس بورسعيد، و4 بمدارس الغربية، وحالتين بمدارس أسيوط، و3 حالات بمدارس كفر الشيخ، و3 حالات بمدارس الإسماعيلية، وحالة واحدة بمدارس سوهاج، وذلك بخلاف الحالات في المديريات التعليمية بالمحافظات.

وأضاف المصدر، أنّ وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الصحة، والتأمين الصحي، وفروا أدوات التعقيم والتطهير والكمامات الطبية داخل المدارس، لافتا إلى أنّ أعمال تعقيم المدارس على مستوى الجمهورية تتم بصورة دورية، من خلال تعقيم الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية، وتطهير دورات المياه وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول الدراسية وأثناء طابور الصباح.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ جميع الإصابات التي جرى رصدها بالمدارس والمنشآت التعليمية بلا أعراض خطيرة، ويتعافى أصحابها بشكل سري، مشيرا إلى أنّ جميع المدارس تعقّم بشكل دوري، ومنظمة الصحة العالمية أكدت ضرورة فتح المدارس لعدم وجود خطورة بها، كما جرى التأكد أنّ نسبة الإصابة بكورونا بين الأطفال لا تزيد على 0.05%.

وأوضح التربية والتعليم، لـ"الوطن"، أنّ العام الدراسي لم يشهد في أسبوعه السابع أي معوقات، تؤثر على سير اليوم الدراسي، لافتا إلى أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع الدراسة أولا بأول بمختلف المحافظات، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أزمات، مؤكدا أنّ حماية الطلاب بمختلف مراحل التعليم مسؤولياتنا الأساسية.