تحذير للمواطنين من التثاؤب والعطس المتكرر: دليل تعرض الدماغ لضغط كبير

حذر الدكتور أحمد عريف مدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة في محافظة دمياط، المواطنين، من بعض الأمور، ومنها أنه حال شعر الإنسان بأنه يقوم بالتثاوب بصفة مستمرة ومتكررة على فترات اليوم، فإنه يدل على تعرض الدماغ لضغط كبير ولدرجة حرارة عالية.

وأشار "عريف" إلى أن العطس الكثير محاولة من الأنف لطرد الجراثيم والأتربة التي تتكون في المجاري الأنفية، ولابد من عدم كتمها نهائيا.

وأشار إلى أهمية التمدد والذي وصفها بالحركة العادية والتي يعتبرها الجميع طبيعية وهي التمدد عندما نقوم من النوم، ولكنها فعالة جدا وتكسب الجسم الطاقة، وتساعد في تدفق الدم في الجسم، وتحسن الحالة المزاجية بشكل كبير.

وأضاف مدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة بدمياط، أن الشعور بالامتلاء والحاجة للقيء أنه نتيجة واضحة لتناول الأكل بسرعة وابتلاع الطعام بكميات كبيرة وبدفعة واحدة، أما تجاعيد الأظافر نتيجة لتواجدك في مكان مليء بالرطوبة ودرجة الرطوبة به عالية جدا.

وتابع "العريف" إذا وجدتم مادة مخاطية في العين فإنها مادة تفرز من أجل حماية العين من الأجسام الصلبة التي توجد في الهواء وهي بمثابة وقاية للعين.