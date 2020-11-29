وزيرة التضامن تتفقد مجمع رعاية الأطفال والكبار بالزقازيق

وصلت الدكتورة نيفين القباح إلى محافظة الشرقية، منذ قليل، لتفقد مجمع رعاية الأطفال والكبار فاقدي الرعاية بمنطقة الصيادين في مدينة الزقازيق.

رافق الوزير الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ومحمد كمال وكيل وزارة التضامن بالشرقية، والمسؤولون ببرنامج أطفال بلا مأوى.

وقالت الدكتورة جيهان عسكر نائب رئيس مجلس إدارة دار "بسمة الإيواء"، أن الدار تشهد أول تجربة لدمج الأطفال والكبار في مصر والوطن العربي ككل، مشيرة إلى أن الهدف منها خلق روح من الاندماج الاجتماعي بين كبار السن والأطفال.

ولفتت إلى تنظيم أنشطة ترفيهية تجمع الكبار والأطفال، ما ساعد على خلق جو أسرى أشبه بالترابط بين الأجداد والأحياء.

وتضم الدار 152 شخصًا من كبار السن من السيدات والرجال وتتراوح أعمارهم ما بين 50 و60 عامًا، كما تضم نحو 42 طفلًا.