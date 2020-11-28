محافظ الشرقية يُتابع صيانة ورفع كفاءة كوبري العباسة بتكلفة مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأعمال الجاري تنفيذها لصيانة ورفع كفاءة كوبري العباسة 400/70، بمركز ومدينة أبو حماد، الرابط بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية، بطول 410 مترا وعرض 7 أمتار، والذي تنفذه إدارة التوسع الأفقي بوزارة الري، بتكلفة مليون جنيه.

وشدد المحافظ على رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة أبو حماد، بالمتابعة المستمرة لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالكوبري في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة الجودة في التنفيذ والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة، لتسهيل حركة السيارات المارة عليه، وتقليل الوقت والجهد على المواطنين.

وأكد "غراب" أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة وصيانة الكباري، في إطار تنفيذ خطة تطوير وتجميل الشرقية، والارتقاء بالخدمات كافة المقدمة للمواطنين.

وكان محافظ الشرقية، تابع مطلع الأسبوع الماضي، تنفيذ الأعمال بكوبري العباسة؛ للوقوف على معدلات الأداء، ونسب التنفيذ، بعد تلقيه شكوى من أهالي القرية، تفيد بتباطؤ الأعمال بالكوبري، وتقاعس الشركة المنفذة عن العمل؛ ليتوجه المحافظ بنفسه لمتابعة نسب التنفيذ بالكوبري، وشدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تأخر أو تباطؤ في تنفيذ المشروعات الجارية بنطاق دائرة المحافظة.

رافق المحافظ، اللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور جلال عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة أبو حماد.