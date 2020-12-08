بالإنفوجراف.. قائمة الشرف: 211 شهيدا من الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

قال الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق الأطباء، إن تضحيات الأطباء على مدار عام منذ بدء جائحة كورونا، وصلت إلى 211 شهيدا حتى الآن، مؤكدا أن الأطباء وأعضاء الفريق الطبي مازالوا في صفوف المواجهة حتى بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف "القاضي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن النقابة تقدم كل الدعم لأسر الشهداء، وتطالب بمعاش استثنائي لهم، بالإضافة إلى معاملتهم مثل شهداء الجيش والشرطة.

وتستعرض "الوطن" قائمة شهداء الأطباء:

1- الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر.

2- الدكتور أشرف عدلي، استشاري القلب بمستشفى قنا العام.

3- الدكتور طارق شكري، استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان، ووكيل مستشفى العباسية الأسبق.

4- الدكتور محمود محمود الهنداوي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي السابق.

5- الدكتور ممدوح السيد، مدير مرفق الإسعاف السابق بمحافظة سوهاج.

6- الأستاذ الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب القصر العيني لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

7- الدكتور فكري منير عزيز، أخصائي الطوارئ بمستشفى مار مرقس في القاهرة.

8- الدكتور عمرو عبيد، أستاذ أمراض الكلى بطب الإسكندرية.

9- الدكتور أحمد النني، طبيب النساء والتوليد في التأمين الصحي ببنها.

10- الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، أخصائي الحميات بإمبابة.

11- الدكتور وليد يحيي عبدالحليم، طبيب نساء مقيم بمستشفى المنيرة.

12- الدكتور حسن جمال الدين فرحات، أستاذ طب وجراحة العين بطب المنوفية.

13- الدكتور ياسر عثمان، استشاري الصدر والعناية بمستشفى صدر المعمورة.

14- الدكتور كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولي.

15- الدكتور أحمد عزت دراز، نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية بالشرقية.

16- الدكتور صلاح عبدربه، أستاذ أطفال طب الأزهر بدمياط.

17- الدكتور عبداللطيف عبدالحميد، مدير الإدارة الصحية بههيا في الشرقية.

18- الدكتور أحمد محمود أبو صادق، استشاري الأنف والأذن بأسوان.

19- الدكتور محمد حشاد، أخصائي الأطفال بمستشفى ناصر العام، 35 عاما.

20- الأستاذ الدكتور صلاح الشيمي، أستاذ الجلدية بطب عين شمس.

21- الدكتور رأفت ناجي، استشاري النساء بالجيزة.

22- الدكتور عبداللطيف دبور، أخصائي المسالك البولية بالسنبلاوين.

23- الدكتور أحمد ياسين غلاب، استشاري المسالك بدمنهور في البحيرة.

24- الدكتور سمير الغندور، أستاذ العظام بطب جامعة قناة السويس.

25- الدكتور جمال أبو العلا، استشارى الباطنة، رئيس أقسام الباطنة بمستشفى المنيرة العام سابقا.

26- الدكتور رونز يسي مقار، استشارى النساء ببني سويف.

27- الدكتور أشرف القاضي، استشارى الباطنة والحميات بأسوان.

28- الدكتور البير جرجس، استشاري الأطفال بأبو تيج في أسيوط.

29- الدكتور محمد فريد الجندي، رئيس قسم القلب بمعهد القلب القومي.

30- الدكتور محمود السيد عبدالحليم الغزلاني، استشاري حميات القاهرة.

31- الدكتور يحيى سعد، مدير مستشفى العيون للأطفال بالقاهرة.

32- الدكتور معتصم محمود زكي، أخصائي الجراحة بمستشفى المطرية التعليمي.

33- الدكتور هاني رفعت، أستاذ الكلى بطب عين شمس.

34- الدكتور عبدالعظيم أبو الحسن، استشاري مسالك بمستشفى منوف العام.

35- الدكتور محمد عبدالحافظ، أخصائي الباطنة في مستشفى زفتى العام بمحافظة الغربية.

36- الدكتور محمد عنتر، مدرس الفارما بطب الأزهر في دمياط.

37- الدكتور نيرمين جلال، استشاري أمراض النساء والتوليد بالقاهرة.

38- الدكتور إبراهيم علي، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بطب الأزهر بنين.

39- الدكتور محسن الهايتمي، أستاذ الباطنة بطب الأزهر.

40- الدكتور هشام عبدالحميد، أخصائي طب الأطفال بحلوان.

41- الدكتور سيد رشدي محجوب، مدرس جراحة الأعصاب بطب الأزهر.

42- الدكتور سمير عثمان، استشاري النساء والتوليد بحلوان.

43- الدكتور أيمن زكي، استشاري النساء والتوليد بحلوان.

44- الدكتور محمود خضر، جراحة القاهرة.

45- الدكتور فيليب متري، استشارى الأذن والأنف والحنجرة.

46- الدكتور يوحنا لطفي صادق، استشاري النساء والتوليد بمستشفيات القليوبية، توفي في الرعاية المركزة بمستشفى الدمرداش.

47- الدكتور علي هويدي، مدير مستشفي حميات شربين بالدقهلية سابقا.

48- الدكتور محمد عبدالحكيم، استشارى الباطنة بحلوان.

49- الدكتور محمد حسن عمر، استشارى الحميات بالأقصر.

50- الدكتور نبيل خليفة، أستاذ العظام بطب عين شمس.

51- الدكتور عزت فهمي صليب، استشارى تخدير ببنها.

52- الدكتور فايق فخري، مدير مكتب صحة الأقصر سابقا.

53- الدكتور سيد نادي كامل، أخصائي الحميات بالمنيا.

54- الدكتور جورج عطية حبيب، استشاري طب الأطفال بالقاهرة، مدير المركز الطبي التخصصي بالزيتون.

55- الدكتور محمد حسن أحمد، مدير مستشفى حميات الأقصر سابقا.

56- الدكتور حمزة إبراهيم طرخان، أخصائي التحاليل.

57- الأستاذ الدكتور سالم خليل، أستاذ المسالك بطب الزقازيق.

58- الدكتور رأفت محمد القاضي، استشاري الجراحة بأسوان.

59- الدكتور يسري كامل، نائب مدير معهد القلب.

60- الدكتور محمد عبدالعليم سعد، أستاذ التشريح بجامعة طنطا.

61- الدكتور عادل عبدالعظيم شبل، استشاري طب النساء والتوليد بمستشفي المنيرة سابقا.

62- الدكتور نبيل نسيم، استشاري قلب ورعاية مركزة بمستشفي 6 أكتوبر.

63- الدكتور أميرة منير، أستاذ الرمد بطب عين شمس.

64- الدكتور محمد عبدالعليم، أستاذ التشريح بطب طنطا.

65- الأستاذ الدكتور عادل فؤاد رمزي، أستاذ الجراحة بطب القصر العيني.

66- الدكتور إيمان إبراهيم، في الواسطي ببني سويف.

67- الدكتور أميل فوزي، أخصائي الجراحة بمستشفى أبشواي في الفيوم.

68- الدكتور علي حسن العربي، استشاري الكبد بمستشفى الساحل.

69- الدكتور أحمد الزفتاوي، كبير استشاري الصدر بالمنصورة.

70- الدكتور احمد فتحي محمد عوض، استشارى الرمد بالأقصر.

71- الدكتور عبدالحميد أبو يوسف، استشارى الحميات بالمحمودية.

72- الدكتور سيد حتحوت، أستاذ المسالك البولية بطب الأزهر.

73- الدكتور مايكل وجيه، عضو مجلس نقابة أطباء أسيوط.

74- الدكتور رامي الديب، أحد أبطال مستشفى عزل كفر الزيات بالغربية.

75- الدكتور هشام عبدالقادر مختار يوسف، بالواسطي في بني سويف.

76- الدكتور حسن محمود فاضل، استشارى الجراحة العامة بسوهاج.

77- الدكتور عماد حبيب، استشارى الباطنة في مغاغة بالمنيا.

78- الدكتور جمال صبري، استشارى أنف وأذن وحنجرة، بالتل الكبير في الشرقية.

79- الدكتور طارق عاشور، أخصائي أطفال بالإسكندرية.

80- الدكتور مصطفى زيتون، أستاذ النساء والتوليد بطب الزقازيق.

81- الدكتور محمد أبو ستيت، أستاذ الجراحة بطب الأزهر.

82- الدكتور هشام سعيد، استشارى أنف وأذن وحنجرة، بمستشفى أم المصريين بالجيزة.

83- الدكتور مجدي نصحي مسيحة، استشاري أمراض الباطنة بالقاهرة.

84- الدكتور محمد عبدالحافظ، أخصائي الباطنة بمستشفى زفتى العام.

85- الدكتور محمود مدني خليل، استشاري النساء والتوليد الأسبق ببني سويف.

86- الدكتور إسحق سرجيوس، أخصائي الباطنة بمستشفى قنا العام.

87- الدكتور محمد أحمد الغليوني، أستاذ مساعد طب المناطق الحارة بجامعة أسيوط.

88- الدكتور نبيلة عبدالحميد عبدالحافظ، طبيبة أطفال مبتسرين بمستشفى أطفيح في بني سويف.

89- الدكتور عمر عبدالرافع، استشاري الباطنة، رئيس أقسام الباطنة بمستشفى أم المصريين سابقا.

90- الدكتور وليد يحيى، طبيب مقيم بمستشفى المنيرة العام.

91- الدكتور عبدالحميد اأو يوسف، استشارى باطنة بالمحمودية في البحيرة.

92- الدكتور إسحاق عوض عطية، استشارى الجهاز الهضمي بأسوان.

93- الدكتور إبراهيم موسى حسن المرادني، أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان بمستشفى المعموره للطب النفسي.

94- الدكتور كمال عبدالنبي صالح، استشاري الجراحة العامة، شيخ جراحي بني سويف.

95- الأستاذ الدكتور مصطفى علي السيد، استشاري القلب والأوعية الدموية والقسطرة التداخلية.

96- الدكتور أيمن زكي أحمد، أخصائي أمراض النساء والتوليد.

97- الدكتور محمود البطل، استشاري طب النساء والتوليد بمستشفى مغاغة بالمنيا.

98- الدكتور عصمت عبدالمجيد بهنسي شعلان، مدير عام بمستشفى معهد أمناء الشرطة.

99- الدكتور محمد سامي برغوت، مدرس مساعد طب الأطفال بجامعة طنطا في الغربية.

100- الأستاذ الدكتور عبدالجواد السيد سعد، الأستاذ بمعهد الكبد في المنوفية.

101- اللواء طبيب جلال سيد أحمد محمد غضنفر، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى المعادي العسكري.

102- الدكتور محمود محمد أحمد الفولي، أستاذ متقاعد في قسم الفارماكولوجي بجامعة طب بنها.

103- الدكتور ريمون عماد فرج الله أسعد، المدرس المساعد بقسم الباطنة في كلية الطب بجامعة الفيوم.

104- الدكتور عرفة رجب عمر نحلة، مدير مستشفى التكامل بشوني في الغربية (سابقا).

105- الدكتور حسام أحمد حلمي، استشاري طب الأطفال بمحافظة الإسكندرية.

106- الأستاذ الدكتور أيمن الدسوقي، أستاذ أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بكلية طب المنصورة.

107- الدكتورة سلوى فرحات، استشاري الحميات، رئيس قسم العزل بمستشفى المطرية في الدقهلية.

108- الدكتور محمد يسري، استشاري الأمراض الباطنة، مدير مستشفى التأمين الصحي السابق ببني سويف.

109- الدكتور مصطفى محمد الفقي، استشاري الجراحة بمستشفى المحمودية في البحيرة.

110- الدكتور سمير محمد مدني، مدير التأمين الصحي بجامعة حلوان (سابقا).

111- الدكتور الشاب هاني نعيم سدراك، أخصائي الجراحة بمستشفى سوهاج العام.

112- الدكتور ياسر الشرقاوي، أخصائي العناية المركزة بمستشفى القلب في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

113- الدكتور أحمد عبدالرحمن إمام، استشاري العظام بمستشفى بني سويف العام.

114- الدكتور عبدالله محمد محمد إسماعيل، أخصائي باطنة في مستشفى الأحرار بالشرقية.

115- الدكتور محمد رجب سرحان، استشاري الحميات بمستشفى حوش عيسى المركزي.

116- الدكتور بهاء الدين أحمد علي، استشاري الرمد بمستشفى الرمد في قنا.

117- الدكتور عاطف محمود سالم، استشاري الجراحة العامة ومكافحة العدوى.

118- الدكتور محمد عزازي محمود، أخصائي الباطنة بقسم الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الأحرار التعليمي.

119- الدكتور يوسف سيد أحمد، استشاري الأطفال بمستشفى ساحل سليم في أسيوط.

120- الدكتورة وسام سيد ديب سيد، أستاذ مساعد نساء بطب الفيوم.

121- الدكتور عبدالنبي عبدالستار البطران، استشارى الجراحة العامة، مدير عام باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

122- الدكتور وجيه مهنى قلته جريس، استشاري أمراض النساء والتوليد بالإسكندرية.

123- الدكتور عمر العوامري، استشاري باطنة، الوكيل السابق لمستشفى حميات الإسكندرية.

124- الدكتور ورداني حسن عيد، استشاري الجراحة، مدير مستشفى العدوة بالشرقية سابقا.

125- الدكتور عادل جرجس، استشاري صدر، مدير مستوصف صدر كفر الدوار، قائد الفوج الثالث في عزل كفر الدوارى بالبحيرة.

126- الدكتور علي محمود سيف، استشاري جراحة بمستشفى دمسنا بأبو حمص في البحيرة.

127- الدكتورة هبة ماضي، أخصائية النساء والتوليد بمستشفى النساء والصحة الإنجابية بمرسى مطروح.

128- الدكتور محمد عيد، استشاري جراحة بالدقهلية.

129- الأستاذ الدكتور محمد متولي هلال، مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي السابق.

130- الدكتورماهر محمود عبدالحليم رابع، استشاري أمراض الكلى.

131- الدكتور أيمن عبدالموجود، استشارى الجراحة العامة والمناظير، رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى رشيد العام.

132- الأستاذ الدكتور أسامة أمين البرماوي، أستاذ الأنف والأذن بطب طنطا.

133- الدكتور محمد ندير توتو، أخصائي أمراض الصدر بمستشفى صدر المعمورة في الإسكندرية.

134- الدكتور عبدالوهاب السعدني، رئيس قسم الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي.

135- الدكتور مجدي الدميري، استشارى مسالك بولية بمستشفى المحلة العام.

136- الدكتور نبيل تركي مرسي أبو زهرة، طبيب جراحة عامة، مدير مستشفى شبراخيت المركزي سابقا.

137- الدكتور جمال سليمان توفيق سليم، استشارى أمراض الباطنة والقلب بمرسى مطروح.

138- الدكتور علي المرسي عبدالرازق، استشاري النساء والولادة بمستشفي المنزلة سابقا.

139- الدكتور علاء عبدالكريم عبدالمجيد، استشاري جراحة العظام بمستشفى ديروط المركزي.

140- الأستاذ الدكتور عبدالمنعم كامل ربيع، أستاذ ورئيس قسم الصدر الأسبق بكلية طب الإسكندرية.

141- الدكتور أحمد عبدالعزيز أحمد حسنين، أخصائي طب الأطفال في مستشفى قليوب التخصصي.

142- الدكتور جمال حسين مازن، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بسوهاج.

143- الدكتور ربيع النجار، أخصائي الأطفال بمستشفى كفر الزيات.

144- الدكتور أحمد محمود كامل، استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية.

145- الدكتور عصمت عبدالخالق الميرغني، أخصائي النساء والتوليد.

146- الدكتور أحمد ماضي، أخصائي الأمراض الصدرية بمستشفى صدر المعمورة في الإسكندرية.

147- الدكتور جميل عطا الله، استشارى الأطفال بمستشفى ميت غمر في الدقهلية.

148- الدكتور عبدالعزيز بندق، استشاري الباطنة بالتأمين الصحي في الدقهلية.

149- الدكتور هشام علي غنيم، استشاري أمراض الباطنة والكلى، المدير السابق لمستشفى أحمد ماهر بالإسكندرية.

150- الدكتور وائل علي شكري أحمد، أخصائي أمراض الكلى.

151- الدكتورة دينا قطب، طبيب مقيم نساء وتوليد بمستشفى المحلة العام في محافظة الغربية.

152- الأستاذ الدكتور ماهر السيد رمضان جزر، أستاذ التخدير والعناية المركزة بالإسكندرية.

153- الدكتور سامح كمال يوسف مرسي، أستاذ مساعد الفسيولوجي بطب الأزهر فرع أسيوط.

154- الدكتور إبراهيم هاشم عبدالرحمن حشيش، استشارى الجراحة، مدير وحدة الضهرية مركز إيتاى البارود بالبحيرة.

155- الدكتورة وجنات توفيق، استشاري القلب بمستشفي المنصورة التخصصي.

156- الدكتور إبراهيم شعبان، أخصائي أمراض الباطنة والكلى في بني سويف.

157- الدكتورة نادية فهمي الحضري، استشاري أمراض الباطنة في مستشفى مبرة العصافرة.

158- الدكتور أيمن حسين ناصف، استشاري الباطنة بمستشفى أجا في الدقهلية.

159- الدكتورة مي عمرو محمد، استشاري قلب (طبيب حر).

160- الدكتور محمد حسن عيسي، أخصائي قلب.

161- الدكتور مصطفى السيد عبده، طبيب مقيم أمراض القلب والأوعية الدموية بمركز القلب في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

162- الدكتور طارق عبدالعزيز، مدرس تخدير بطب المنصورة.

163- الدكتور مختار مختار موسى سامون، استشاري الأمراض الصدرية بالدلنجات في البحيرة.

164- الدكتور كامل علاء أحمد الطيب، رئيس قسم العظام بمستشفى كفر الزيات.

165- الدكتور السيد عبدالمنعم فارس، استشاري حميات بالإسكندرية.

166- الدكتور جمال عبدالعليم الديب، مدير مستشفى حميات دمياط السابق.

167- الدكتور نبيل جاد الحق، استشاري الجراحة بطب المنصورة.

168- الدكتور محمد دياب، استشاري حميات الشرقية.

169- الدكتور ضياء العطفي، مدير مستشفي الحميات ببسيون في محافظة الغربية.

170- الأستاذة الدكتورة ليلى السيد زيادة، أستاذ أمراض الدم بمعهد البحوث الطبية في الإسكندرية.

171- الدكتور مجاور فتحي الفراوي، أخصائي أطفال بمستشفى حوش عيسى في البحيرة.

172- الدكتور محمد نبيه، استشاري تخدير بالدقهلية.

173- الدكتور عهدي الحمامصي، استشاري العناية بمستشفى الزرقا المركزي في محافظة دمياط.

174- الدكتور إبراهيم حنفي عبدالمنعم، رئيس قسم الكلى بمستشفى أبو المطامير في البحيرة.

175- الدكتور عطيه باشا، استشاري الكلى بمستشفى دمنهور التعليمي.

176- الدكتور حسن عبداللطيف يوسف، استشاري النساء والتوليد بالاسكندرية.

177- الدكتورة جميلة زكي محمد السعدني، استشاري النساء والتوليد بمستشفى المنشاوي العام.

178- الدكتور جمال عبدالتواب محمد أبو بكر، استشاري باطنة، مدير مستشفى التحرير العام بإمبابة.

179- الدكتورة عزة محمد محمود غنيم، استشارى أمراض النساء والتوليد.

180- الدكتور السيد عبداللطيف نصر، مدير مستشفى شبراهور السابق بالدقهلية.

181- الدكتور محمد السعيد، أخصائي الطوارئ بمستشفى دكرنس في الدقهلية.

182- الدكتور حسين عبداللطيف عبدالواحد حسين، مدير مستشفى شلشمون المركزي السابق بالشرقية.

183- الدكتور أيمن محمد رمضان، أخصائي أشعة بمستشفى السنبلاوين بالدقهلية.

184- الدكتور محمد إبراهيم محمود العسيلي، رئيس قسم الباطنة بمستشفى السنبلاوين بالدقهلية.

185- الدكتور عمرو عبدالعظيم محمد محمود، استشاري الأمراض الصدرية والتدرن.

186- الدكتور ماجد زكري جيد جرجس، استشارى القلب والأوعية الدموية.

187- الدكتور جمال وفيق، استشاري أمراض النساء والتوليد.

188- الدكتور أحمد محمود بسيوني، استشاري أطفال بالتأمين الصحي في الإسكندرية.

189- الدكتور زكريا محمد عبد ربه إسماعيل، وكيل وزارة الصحة الأسبق بالقليوبية.

190- الدكتور حسن فتحي حسن القماش (على المعاش)، استشاري أطفال.

191- الأستاذ الدكتور طارق الجمل، نائب مدير مستشفى المنصورة الجامعي سابقا.

192- الدكتور هاني يحيى عبدالقادر شلبي، أخصائي تخدير بمستشفى بدر المركزي في البحيرة.

193- الدكتور سلامة لويس غالي، أخصائي الأمراض الصدرية والتدرن.

194- الدكتور سعد الدين نجيب سعد الدين الشريف، استشاري أمراض الباطنة.

195- الدكتور الكسان متري فام صليب، استشاري نساء وتوليد في مستشفي دار إسماعيل سابقا.

196- الأستاذ الدكتور عصام السهوي، أستاذ الجراحة بجامعة الإسكندرية، رئيس أقسام الجراحة سابقا.

197- الدكتور محمد أبو المعاطي عبدالعزيز، الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجى بكلية الطب جامعة المنوفية.

198- الدكتور رأفت ناجي مرقص، استشاري أمراض النساء والولادة بالجيزة.

199- العقيد دكتور مؤمن محمد مدحت، استشارى العظام، مساعد مدير مستشفي الشرطة بالإسكندرية.

200- الدكتور كمال الدين أحمد محمد الدرس.

201- الدكتور أحمد الحلوجي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة طنطا.

202- الدكتورة رغدة الدخاخني، استشاري أمراض النساء والتوليد.

203- الدكتور مدحت مرقص، مدير الخدمات الطبية بشركة نستلة.

204- الدكتور محمد وهبة، استشاري ورئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم بمستشفى فارسكور في دمياط.

205- الدكتور بدران محمد إدريس، استشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى كرموز العمال بالإسكندرية.

206- الدكتور محمد محمد عابدين سلام، استشارى النساء والتوليد.

207- الدكتور محمد يوسف صبح، أخصائي الباطنة بالبحيرة.

208- الأستاذ الدكتور محمد نبيل محمود صالح، الأستاذ المتفرغ بقسم التشريح الآدمي وعلم الأجنة بكلية الطب جامعة أسيوط.

209- الأستاذ الدكتور سعيد عبدالعظيم، أستاذ الطب النفسي بالقصر العيني.

210- الدكتور جمال حجاج، مدير عام فرع التأمين الصحي بالقليوبية.