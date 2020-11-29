عاد للحياه مجددا.. قصة مريض كورونا أعلن مستشفى بالمنوفية وفاته بالخطأ

الخيال وحده هو من يصيغ هذا النوع من القصص المثيرة والغريبة، لكن ذلك لا يمنع من حدوثها في الواقع، فقد شهدت إحدى المستشفيات الخاصة الكبرى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أمس السبت، الإعلان داخليًا عن وفاة رجل يدعي "و.ج" جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، إثر توقف عضلة القلب نتيجة الإصابة بالتهاب رئوي حاد.

وفور الإعلان عن الوفاة، تواصل الأطباء بالمستشفى مع هيئة الإسعاف بالمنوفية، وطلبوا تواجد إسعاف لنقل المتوفى إلى قريته لإجراء مراسم الدفن، مع إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وبالفعل توجه إسعاف مجهز لنقل الحالة، ولكن المسعف فوجئ بإبلاغة بعد نقل الجثمان في سيارة الإسعاف بمفاجأة كبيرة.

ولم تكن المفاجأة كما توقع المسعف في عدم نقل المتوفى، وإنما عودة المتوفى للحياة مجددًا بعد إجراء عملية إنعاش قلبي له عقب عرضه على طبيب شعر أن المريض يمكن أن يكون حيًا، وبالفعل هذا ما حدث، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول آليات تشخيص الوفاة ومدى الدقة في الإعلان عنها.

وأكد الدكتور أمجد عبدالحميد مدير الإسعاف بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن سيارة الإسعاف انتقلت بالفعل إلى المستشفى لنقل الحالة المتوفاة، ولكن الجميع فوجئ بأن المتوفى عاد إلى الحياة مجددًا بعد إجراء إنعاش للقلب، مؤكدًا أنه تم نقل الحالة إلى إحدى المستشفيات الحكومية المتخصصة لاستكمال باقي العلاج للمريض.

وازدادات أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بين المواطنين في محافظة المنوفية بشكل كبير، وباتت ضمن المحافظات الأعلى من حيث الإصابات المتوسطة.