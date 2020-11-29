اقتصادية النواب: زيارة السيسي لجنوب السودان تفتح مجالات متعددة للتعاون

قال الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة جنوب السودان، ستفتح آفاقا ومجالات متعددة للتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، والتبادل التجاري بين القاهرة وجوبا.

وأضاف عبدالحميد، في بيان عنه، أنّ الزيارة التاريخية والناجحة أكدت مجموعة من الرسائل المهمة، خاصة أنّ هذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ استقلال جنوب السودان، فضلا عن أنّ الزيارة شملت استعراض عدد من الملفات المهمة ومحاور التعاون المشترك بين البلدين.

وتابع أنّ مباحثات الرئيس السيسى خلال الزيارة، تناولت تنسيق برامج التعاون في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والري والأمن وغيرها، إلى جانب تنسيق المواقف في الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها السلام في السودان وقضية سد النهضة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين في مختلف المجالات، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات.

وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة، الارتفاع بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المصرية في جنوب السودان، وتعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، وتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل، إضافة لدعم مصر الكامل لجهود رئيس جنوب السوادان "سلفاكير"، وجميع الأطراف الجنوب سودانية، من أجل تحقيق السلام في البلاد ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية لصياغة دستور جديد، يحقق تطلعات شعب جنوب السودان نحو السلام والاستقرار والتنمية.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته إلى جنوب السودان، الرئيس سيلفا كير، ونائبه الدكتور رياك مشار، وعقد قمة رفيعة المستوى مع نظيره الجنوب سوداني، تضمنت التأكيد على الروابط التاريخية والعلاقات المتنامية في مجالات السياسة والتنمية، فضلا عن تعهد مصر بمواصلة التعاون مع "جوبا" ودعم برامج التنمية وتحسين معيشة المواطنين من خلال مشروعات الوكالة المصرية من أجل التنمية، وتشجيع الاستثمارات المصرية المباشرة في جنوب السودان، إلى جانب تكثيف حركة التبادل التجاري بين البلدين.