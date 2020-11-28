سفير جنوب السودان بالقاهرة: مصر الأخ الأكبر لنا في قارة أفريقيا

أشاد السفير جوزيف مومو، سفير جنوب السودان لدى مصر، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعاصمة جنوب السودان جوبا، موضحًا أن هذه الزيارة مهمة للغاية بالنسبة لشعب وحكومة جنوب السودان، وقد تابعها من خلال وسائل الإعلام، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة "TeN".

وأضاف "مومو"، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ جوبا، تُعد أول زيارة لرئيس مصري منذ استقلال جنوب السودان عن السودان عام 2011، كما أن جنوب السودان تقوم حاليا بتطبيق السلام في البلاد، ومصر لها دور كبير للغاية في استقرار جنوب السودان.

وأشار سفير جنوب السودان لدى مصر، إلى أن شعب جنوب السودان وحكومتها تتوقع الكثير من مصر، لأن مصر الأخ الأكبر في القارة ولها مساهمات كثيرة جدًا في عمليات لسلام سواء داخل جنوب السودان أو في أفريقيا بشكل عام، مضيفًا: "مصر تقدم دعما كبيرا لنا ووفرت المساعدات الإنسانية لتطور العلاقات الثنائية والتي نأمل أن تتطور لمستوى الشراكة".

وتعد زيارة الرئيس إلى جنوب السودان، الأولى من نوعها، وتشهد عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، ستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في اطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

ومن المقرر، أنَّ تشهد القمة المصرية - الجنوب سودانية كذلك التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.