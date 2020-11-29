جمارك دمياط تحبط تهريب 10 ملايين قرص "كبتاجون" المخدر في فلاتر مياه

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للترانزيت بدمياط، بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء دمياط، من ضبط محاولة تهريب كمية من كبيرة من أقراص الكيبتاجون المخدرة.

ووردت إخبارية مقدمة من المقدم إسلام السيد البسيوني، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء دمياط، وطارق وهدان مدير عام الإدارة العامة للترانزيت بدمياط، وصفوة والي مدير مجمع الترانزيت، وأحمد عبده دبا مدير إدارة الأمن الجمركي، بالاشتباه فى وجود أصناف ممنوعة مخبأة ضمن مشمول البوليصة رقم HLCULT4201100936 حاوية 40 قدم رقم TCNU8334606 قادمة من سوريا، برسم الترانزيت المباشر والوجهة النهائية الإمارات بإسم شركة "ف . ل"، ومشمولها مستنديًا عبارة عن 937 كرتونة فلاتر مياة منزلية بوزن قائم 9 طن و500 كيلو جرام.

واُستصدر إذن النيابة، وشُكلت لجنة جمركية برئاسة صفوة والي مدير مجمع الترانزيت، حيث تبين وجود 10 ملايين و27 ألف و500 قرص من أقراص الكبتاجون المخدرة مخبأة داخل شمعات فلاتر المياة المنزلية.

وبلغت قيمة المضبوطات 501 مليون و375 ألف جنيه، وبلغت قيمة التعويضات المستحقة مليار و 2 مليون و750 ألف جنيه، وقرر أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المشمول وإبلاغ الجهات المختصة.