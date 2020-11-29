صور.. حملة لإزالة إشغالات الطرق بمدينة مرسى مطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح شن حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطرق المخالفة وسط مدينة مرسى مطروح في مناطق عمر المختار والسوق القديم وشارع ليبيا والثانوية العسكرية بالإضافة إلى جول جمال، تحت إشراف وتنفيذ إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة ومشاركة شركة المرافق.

وأكد "جاب الله" تنفيذ الحملة المكبرة للتحفظ على العربيات الثابتة والمتحركة وإشغالات الطرق في الشوارع على الأرصفة وأمام المحال التجارية، وتحرير مخالفات إشغال ونظافة للمخالفين وتوقيع غرامات مالية طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وشدد على مواصلة استمرار الحملات المكبرة بالشوارع والميادين العامة للقضاء على ظاهرة إشغال الطريق، بالمخالفة للقانون، والتي أدت إلى احتلال الأرصفة وانعكس ذلك على تكدس الشارع بالسيارات والعربيات الثابتة والمتحركة للباعة الجائلين.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المحال التجارية بالالتزام بعدم إشغال الطريق بالمخالفة للقانون وإلا سيتم تطبيق أقصى عقوبة وغرامة على كل من يخالف هذه التعليمات حفاظا على الشكل الحضاري والجمالي الذي تتميز به مدينة مرسى مطروح.

ومن جانبه، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات إزالة إشغالات الطرق المنتشرة وسط المدينة في الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق المدينة، واستمراها على مدار الاسبوع للعمل على القضاء على هذه الظاهرة، بشكل نهائى، وذلك على مستوى مراكز ومدن مطروح الثمانية من مدينة الحمام شرقا ومرورا بمدن العلمين والضبعة والنجيلة وسيدى برانى وحتى السلوم غربا، بالإضافة إلى مركز ومدينة سيوة جنوبا.