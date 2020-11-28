رفع لافتات مرشحي النواب من شوارع وميادين مطروح "صور"

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن الدفع بحملات مكبرة لإزالة إشغالات الطريق وسرعة إزالة اللافتات والبنرات الخاصة بجميع مرشحي انتخابات مجلس النواب 2020 في شوارع العاصمة مرسى مطروح.

وقال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، اليوم السبت، إننا بدأنا في أعمال إزالة ورفع الإشغالات وإزالة البنرات واللافتات الخاصة بمرشحي انتخابات مجلس النواب من الشوارع والطرق العامة والميادين الرئيسية، من خلال حملة مكبرة لرجال تحسين البيئة بمجلس المدينة والإدارات المعنية، عقب الانتهاء من الانتخابات.

وأكد "جاب الله" أنه تم رفع وإزالة البنرات واللافتات من الأسطح والأعمدة، وذلك بعد انتهاء منافسات انتخابات مجلس النواب 2020، حيث تمت إزالة جميع الإشغالات واللافتات المخالفة لعودة الانضباط إلى الشارع المطروحي، وإزالة الإعلانات والبنرات واللافتات من الشوارع الرئيسية كالإسكندرية وشكري القوتلي والجلاء وزاهر جلال، وجاري المتابعة والعمل في باقي الشوارع والميادين الرئيسية.

وشدد "جاب الله" علي استمرار إزالة جميع إشغالات الطريق المخالفة من خلال الحملات المكبرة وتمركز ثابت من الأجهزة الرقابية مع شرطة المرافق بوسط المدينة لمنع تواجد الباعة الجائلين بشوارع ليبيا وعمر المختار والثانوية وشكري القوتلي وشارع التهريب حفاظا على الشكل الحضاري والسياحي للمدينة.

وناشد رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح جميع أصحاب المحال التجارية بالالتزام بعدم إشغال الأرصفة والطرق والتعاون مع إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة تفاديا لتحرير مخالفات وتغليظ الغرامات للمحال المخالفة.

ولفت إلى أن مرسى مطروح هي المدينة العاصمة ومن المدن السياحية الكبيرة في مصر، التي تشهد زيارة ملايين المصطافين سنويا، والاستمتاع بالشواطئ، والمزارات السياحية الخلابة، مما يؤكد استمرار الحفاظ على نظافتها والعمل على تجميلها بالأشجار للحفاظ على مكانتها التى تتمتع بها على خريطة السياحة العالمية، والعمل على تنميتها لجذب مزيد من السياحة المحلية والأجنبية.