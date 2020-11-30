نجوم الفن يوثقون أحلامهم بذويهم بعد وفاتهم عبر "السوشيال ميديا"

وثّق عدد من نجوم الفن أحلامهم بآباهم وأمهاتهم خلال صفحاتهم الخاصة على "السوشيال ميديا"، بعد وفاتهم، كانت البداية مع الفنانة رانيا محمود ياسين، بعد رحيل والدها منذ أيام، والأمر تكرر مع الفنان حسام داغر الذي تذكر والدته بعد وفاتها بـ"10 أشهر".

وكشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، أنها رأت أثناء نومها والدها الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، وكان يبدو شابا في الثلاثينيات من عمره، بالتزامن من حلول ذكرى أربعين يوما على رحيله .

وكتبت "رانيا" عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، "أنا حلمت بيك يا بابي.. الحمد الله شفتك شاب في الثلاثينات ونزلت فيك بوس من كثر ما وحشتني، الله يرحمك يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته يا رب.. نسألكم الدعاء".

وأحيّت رانيا ياسين ذكرى مرور 40 يوما على وفاة والدها الفنان الكبير محمود ياسين، وكتبت عبر "فيسبوك": "40 يوما على فراقك يا أبي الغالي، ستظل في قلبي وفي روحي حتى ألقاك، رحمك الله وأسكنك فسيح جناتك يا رب العالمين، اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره، اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار".

كما كشف الفنان حسام داغر، عن تفاصيل حلمه بوالدته، بعد وفاتها منذ 10 أشه، ونشر صورة لوالدته عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً: "صباح الخير.. حلمت بيكي بتتمشي تحت في الجنينة وكنتي لابسه الطقم ده فاكراه الي جبناه في الحج من المدينة وكنتي ماسكة وردة كده في إيديكي".

وأضاف: "مشيت وراكي ندهتلك ولقيتك وحضنتك وقلتلك صباح الخير يا حبيبتي".