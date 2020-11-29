نائب محافظ جنوب سيناء تبحث الموقف من المشروعات الجارية بالطور

عقدت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة الإجراءات التي قامت بها مديرية الإسكان نحو تنفيذ المشروعات الجارية بمدينة الطور، بحضور اللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، والمهندسة نجلاء محمد عبد الحافظ، القائمة بأعمال مدير مديرية الإسكان.

وناقشت نائب المحافظ، الإجراءات الخاصة بتسهيل أعمال لجان التصالح في مخالفات البناء، موجهة بسرعة إنجاز الملفات التي تقدمت للتصالح، قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة، التي من المقرر أن تنتهي آخر نوفمبر الجاري.

كما اطلعت نائب المحافظ على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها من خلال مديرية الإسكان على مستوى جميع مدن المحافظة.

وطالبت بتنفيذ إجراءات قانون التصالح على مخالفات البناء بالمحافظة، خلال المدد المحددة، وحصر التراخيص الصادر لها إيقاف لحين مراجعتها.

وأكدت نائب المحافظ خلال الاجتماع، على ضرورة زيادة عدد اللجان الفنية الخاصة بإجراءات التصالح، وإعادة توزيع المهندسين على مستوى جميع مدن المحافظة، بشكل يحقق التوازن في إجراءات العمل.

وكانت محافظة جنوب سيناء قد أعلنت الإجراءات والضوابط الخاصة بتخفيض قيمة المبالغ المقررة للتصالح مع مخالفات البناء بنسبة 25%، وفقا للقرار رقم "222" لسنة 2020، على أن تكون نسبة التخفيض وفقا للضوابط والشروط التي جرى وضعها من قبل اللجان المختصة، ويجرى احتساب نسبة الخصم وفقًا للمبالغ التي جرى احتسابها من قبل لجان البت في مخالفات البناء، عقب الانتهاء من حساب المبالغ المقررة للتصالح.

وفي حالة عدم انتهاء لجان البت من أعمالها سيجرى تحديد نسبة الخصم بشكل مبدئي وفقا للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين لحين انتهاء لجان البت من أعمالها، وهذا في حالة رغبة المواطن في سداد مبلغ التصالح بالكامل، مع تطبيق نسبة الخصم دون النزول عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للسعر مقابل التصالح، وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقا لأحكام المادة الخامسة للقانون رقم 17 لسنة 2019.