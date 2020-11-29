6 فنادق في جنوب سيناء تحصل على شهادة السلامة الصحية

تسلمت 6 فنادق سياحية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، للتشغيل طبقًا للضوابط والشروط التي وضعتها وزارة الصحة، لمجابه فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19".

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن 6 فنادق حصلت على شهادة السلامة الصحية لمزاولة المهنة، عقب التأكد من استيفاء كافة الضوابط التي وضعتها وزارة السياحة، وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن من الفنادق 5 بمدينة شرم الشيخ، وهي دريمز فاكيشن، وعايدة، وقمر الزمان، وشارم ريف، وريف أوازيس بلو باي، وفندق تشاو بمدينة نويبع، ليصل إجمالي عدد الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية على مستوى المحافظة 186 فندقًا، بينها 131 فندقًا بمدينة شرم الشيخ، و4 فنادق بمدينة سانت كاترين، و 26 فندقًا بمدينة دهب، و8 فنادق بمدينة نويبع، و8 فنادق بمدينة طابا، و9 في مدينة رأس سدر.

وأكد المحافظ أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش على الفنادق التي تزاول العمل لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ويجري متابعة الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة، لمراجعة الإجراءات الاحترازية المتبعة بها، تمهيدًا لحصولها على شهادة مزاولة العمل.