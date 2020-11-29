"مشالي": نفذنا خطة استثمارية بـ13.2 مليار جنيه لجودة التغذية الكهربائية

قالت المهندسة صباح محمد مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء إنه تم تنفيذ خطة استثمارية خلال العام المالى 2019/2020 بقيمة 13,2 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية لافتا إلى أنه بلغ إجمالى كمية الطاقة المباعة خلال نفس العام المالى 181 مليار ك.و.س.

تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة

أشارت "مشالي" إلى نجاح قطاع الكهرباء فى تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها لافتا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية، في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي بزيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف من 2300كم عام 2014 إلى حوالى 6200كم بالعام المالى 2019/2020، وتمت زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء وربط محطات المحولات الجديدة

قالت إنه تم إعداد الدراسات الفنية اللازمة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية لربط وتفريغ قدرات التوليد المدرجة بخطة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء وربط محطات المحولات الجديدة المملوكة للشركة والغير، بالإضافة مراجعة التقارير والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات الربط الإقليمي مع دول الجوار، بالإضافة إلى دراسة تأثير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية ويتم ذلك باستخدام أحدث برامج تحليل نظم الشبكات العالمية من الناحية الاستاتيكية والديناميكية.

تحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية

أشارت إلى أنه يتم دراسة ربط محطة توليد الضبعة النووية بالشبكة الكهربائية الموحدة وإعداد آلية لتحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لزيادة وتحسين اعتمادية الشبكة ورفع كفاءتها وكذلك الاستغلال الأمثل للعاملين ورفع كفاءتهم.