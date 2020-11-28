طباعة فواتير استهلاك الكهرباء بعد مراجعة القراءات اليوم

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية ستقوم اليوم بطباعة فواتير استهلاك المشتركين للشهر الجاري، بعد إجراء عملية المراجعه واستبعاد القراءات الشاذة لاستخراج فاتورة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين.

الإجراءات التي تتخذها الشركات قبل إصدار الفواتير:

- التفريغ للوحدات على برنامج القراءات.

- استخراج تقارير متعددة منها الاستهلاكات الشاذة والأكواد الخطأ وتغيير العدادات، وكل ما يتم تسجيله على الوحدة يجري استخراج تقارير بها بعد التفريغ.

- يجري مراجعة ما تم من إجراءات بمعرفة موظفين غرفة تحديث القراءات وتصحيح الأخطاء.

- بعد الانتهاء من كشف جميع المشتركين داخل الإدارة، يتم طباعة تقارير تسمى "تقارير الإصدار" ويتم مراجعتها.

- يُجرى إرسال ملف البيانات لمركز الإصدار لطباعة الفواتير، وقبل الطباعة في مركز الإصدار يتم طباعة تقرير بالاستهلاكات الشاذة أو غير النمطية ويجري مراجعتها وبعدها تأتي مرحلة الطباعة.

- فور الانتهاء من الطباعة يتم تسليم الإيصالات للفرع والذي يقوم بدوره بتسليمها للتحصيل، الذي يبدأ بعملية التحصيل من المشتركين بدءًا من يوم واحد في الشهر.

- في حالة تقدم أي مشترك بشكوى عن طريق "الواتس آب" أو مركز الشكاوى أو 121، يجري بحثها فورًا وإجراء المعاينة اللازمة للتأكد من القراءة والأحمال والتعديل في حالة وجود خطأ، والرد على المشترك بحد أقصى 48 ساعة.

طرق سداد الفواتير

ولتسهيل سداد فواتير الكهرباء وشحن العدادات مسبقة الدفع عن بعد جرى تفعيل خدمات التحصيل الالكترونى لفواتير الكهرباء لمختلف أنواع العدادات، وذلك باستخدام "كود السداد الإلكتروني" الموجود على إيصال فواتير الكهرباء.

- بالنسبة لسداد فواتير الكهرباء يتم السداد من خلال :

- الموقع الإلكترونى الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).

- 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية، وهى (مكاتب البريد - مصارى - Bee - أمان - وقتى - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي"

- فوري: 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

-12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلى - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبى الامارتى – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store) ·

- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store) ·

- تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول (App Store -Play Store) و10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

- يمكن لسكان القاهرة الواقعين فى نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store -www.eservices.ncdec.net) لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم عدد (3) خدمات وهى (ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).

- يمكن لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمى "إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة".

وبالنسبة لشحن الكروت للعدادات مسبقة الدفع:

- مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء (أكثر من 1000 مركز شحن)

- فوري: 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية

- 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية، وهي "مكاتب البريد - مصارى - Bee - أمان - وقتى - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعى"