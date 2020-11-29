"شادية تتحدث عن نفسها" في أحدث إصدارات مركز الهلال للتراث

بالتزامن مع الذكرى الثالثة لرحيل الفنانة الكبيرة شادية، أصدر مركز الهلال للتراث التابع لمؤسسة دار الهلال مجلدا تذكاريا تحت عنوان "سيرة أقوى من الزمان.. شادية تتحدث عن نفسها"، وهو عبارة عن سجل كامل لمشوار معبودة الجماهير في الفن والحياة.

وقال الكاتب الصحفى أشرف غريب مدير مركز الهلال للتراث، في بيان، إن المجلد يضم اكتشافا مهما لصور الأفلام الأولى في حياة شادية، والتي فقدت أشرطتها بالإضافة إلى الكتيبات الدعائية لمجموعة أخرى من الأفلام، فضلا عن عدد من الدراسات التي تستعرض مسيرة النجمة الراحلة ممثلة ومطربة والأعمال الفنية المجهولة في مشوارها الذي امتد لما يقرب من أربعين عاما.

يشار إلى أن مركز الهلال للتراث يتبنى في إصداراته شكل الكتاب الصحفي الذي يعتمد على روح البحث دون إغفال كافة أشكال الإبهار الصحفي من حيث الإخراج والطباعة.

3 أعوام على رحيل إحدى أهم نجمات زمن الفن الجميل، التي حظيت بألقاب كثيرة منها "الدلوعة"، و"معبودة الجماهير".. شادية الفنانة التي استطاعات بموهبتها التي منحها الله إياها أن تجمع بين "حلاوة الصوت" وإجادة الغناء وقدرتها على "خطف" أذن المستمعين، و"حلاوة الروح" وإجادتها للتمثيل وقدرتها على "خطف" عيون وقلوب المشاهدين.

في اليوم 28 نوفمبر عام 2017 رحلت الفنانة شادية، بعد رحلة عطاء فني بدأت في أربعينيات القرن الماضي، حتى منتصف الثمانينات بعد قرار اعتزالها، تاركة إرثًا فنيًا وغنائيًا بخلاف مسرحيتها الوحيدة التي تعد إحدى علامات المسرح وهي "ريا وسكينة".

تم اختيار 6 أفلام للفنانة الجميلة شادية، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم حسب استفتاء النقاد عام 1996، وترصدها "الوطن" في السطور التالية.

شاركت شادية في فيلم شباب امرأة عام 1956، بطولة تحية كاريوكا، شكري سرحان، عبدالوارث عسر، سراج منير، فردوس محمد، قصة أمين يوسف غراب، إخراج صلاح أبوسيف.

عن رواية نجيب محفوظ، قدمت شادية فيلم اللص والكلاب عام 1962، بطولة شكري سرحان، كمال الشناوي، سيناريو وحوار صبري عزت، إخراج كمال الشيخ.

مع رشدي أباظة قدمت شادية فيلم الزوجة 13 عام 1962، سيناريو وحوار علي الزرقاني وأبوالسعود الإبياري، إخراج فطين عبدالوهاب.

عن قصة عبدالحميد جودة السحار، شاركت شادية في فيلم مراتي مدير عام عام 1966، بطولة صلاح ذو الفقار، عادل إمام، توفيق الدقن، سيناريو وحوار سعدالدين وهبة، إخراج فطين عبدالوهاب.

عن رواية ثروت أباظة، شاركت فيلم شيء من الخوف عام 1969، سيناريو وحوار صبري عزت، بطولة محمود مرسي، يحيى شاهين، محمد توفيق، صلاح نظمي، إخراج حسين كمال.

شاركت شادية في فيلم ميرامار عام 1969، بطولة يوسف شعبان، عماد حمدي، يوسف وهبي، أبو بكر عزت، عن رواية نجيب محفوظ، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، إخراج كمال الشيخ.