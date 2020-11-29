ضبط 11 مليون قرص كبتاجون داخل حاوية بميناء دمياط: مخبأة بـ"فلاتر مياه"

تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، الأمن العام"، والإدارة العامة لأمن الموانئ من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى عبر ميناء دمياط البحري، بنظام الترانزيت، ومشمولها المستندي "فلاتر مياه"، وإخفاء أصحاب الشأن كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر ضمن مشمولها.

وتمّ تشكيل لجنة أمنية ضمت في عضويتها الجهات المعنية لتفتيش الحاوية، أسفرت أعمالها عن ضبط 118 كرتونة تحوي كلاً منها 25 مرشح مياه "شمعة فلتر" بداخلها كمية من أقراص الكبتاجون بإجمالي 11 مليون قرص.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ385 مليون جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.