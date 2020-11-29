الانتهاء من إحلال وتجديد محطة مياه الجبلايات بالسويس

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الانتهاء من المرحلة الثالثة لإحلال وتجديد خط طرد محطة مياه الجبلايات بمحافظة بالسويس، مؤكدا استمرار العمل من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى الثامنة صباحا، وقت انخفاض استخدام المياه من قبل الأهالي.

وأضاف عصمت، أن الأعمال انتهت بدون حدوث أية مشكلات وإعادة تشغيل المحطات التى توقفت أثناء العمل، مؤكدا على متابعته المستمرة لأعمال الإحلال والتجديد التي تتم بخط الانحدار وبعض شوارع منطقة أبو عارف بالسويس، بطول 800 مم وقطر 12 بوصة وعلى عمق من 2 إلى 4 ونصف متر، كما تم إنشاء 30 مطبق لتخفيف الأحمال لمنطقة المعبر والشوارع المحيطة بها، بالإضافة إلى تسليك وتطهير شبكة حى الأربعين.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم عمل توعية مباشرة عن ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على المجاري المائية من التلوث وكيفية التعامل الآمن معها، وذلك بشوارع حي الأربعين، من خلال الاتصال المباشر بالجمهور، كما تم إطلاعهم على برنامج "قراءتي" الذي يتيح للمواطن تسجيل قراءة عداد المياه الخاص به، بالإضافة إلى تنظيم ندوة بمعهد الرحمن الأزهري الإعدادي بنات ومدرسة تل القلزم الإعدادية بنات.

وتابع رئيس شركة المياه، بأن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقي شكاوى العملاء.