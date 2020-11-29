احصل على كمامات ومعقمات بأسعار مخفضة من هذه الأماكن بكفر الشيخ

تشهد مدن محافظة كفر الشيخ طرح معقمات ومطهرات وكمامات بأسعار مخفضة للجمهور، تيسيرا على المواطنين للحصول على هذه المنتجات الهامة في مرحلة كورونا، بأسعار أقل من السوق.

يأتي هذا في إطار التعاون الوثيق بين قيادة المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظة كفر الشيخ، وحرصا من المحافظة على توفير مستلزمات المطهرات والكمامات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

واتسعت دائرة التعاون بين المحافظة والمنطقة الشمالية العسكرية، حيث بدأها المحافظ اللواء جمال نور الدين، بتخصيص أماكن لسيارات القوات المسلحة طبقا للجدول المطروح.

وفي المقابل، وفرت القيادة المنطقة الشمالية العسكرية سيارات متنقلة لطرح عدد من المطهرات والكمامات والكحول وغسول ومجموعة من الصابون وكلور وصابون سائل، بأسعار مخفضة للجمهور، يتم طرحها بمدن المحافظة ابتداء من بعد غد الثلاثاء.

وستتواجد عربات المطهرات لبيع المعقمات والكمامات يوم الثلاثاء المقبل، الأول من شهر ديسمبر 2020 أمام مجالس مدن كفر الشيخ وبيلا ودسوق، ويوم الأربعاء المقبل، الموافق 2 من ديسمبر 2020، أمام مجالس مدن الحامول والرياض وبمركز سيدي سالم أمام المسجد الكبير، ويوم الخميس، الموافق 3 ديسمبر 2020، أمام مجالس مدن قلين وفوه ومطوبس.

وأكدت المحافظة أن الأسعار ستكون على النحو التالي:

50 كمامة درجة أولى مكيسة بـ 65 جنيها.

جيل كحول 70% لتر بـ55 جنيها.

كحول 70% لتر بـ 50 جنيها.

جيل كحول 70% نصف لتر بـ30 جنيها.

كحول 70% نصف لتر بـ25 جنيها.

كحول 70% 150مللي بـ10 جنيهات.

شاور 4 لتر بـ45 جنيها.

شاور لتر ونصف 18 جنيها.

4 قطع صابون بـ 13 جنيها.

كلور لتر بـ5 جنيهات.

صابون سائل 750 مللي بـ5 جنيهات.