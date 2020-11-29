بتكلفة 16 مليون جنيه.. افتتاح مجمع رعاية الأطفال بلا مأوى في الشرقية

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تطوير مجمع رعاية الأطفال والكبار بلا مأوى بمدينة الزقازيق، بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه، وذلك لتوفير مأوى مناسب ورعاية صحية متكاملة وتأهيل علمي ومهني، وممارسة الأنشطة الرياضية والهوايات المختلفة.

جاء ذلك بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ ومحمد الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإيهاب جودة رئيس مجلس إدارة مجمع الخدمات للأطفال والكبار بلا مأوى، وأعضاء مجلس الإدارة ومساعد الوزيرة لأطفال بلا مأوى.

بدأت مراسم الافتتاح، بتفقد الوزيرة والمحافظ لمجمع أطفال بلا مأوى المقام على مساحة 500 م2، ويضم ثلاثة أدوار الدور الأرضى: الخدمات ( العيادةـ ذوى الاحتياجاتــ صالة ألعابــ ورشة نجارةــ المدرسة الصديقةــ سينما تعليمية).

فيما يضم الدور الأول علوي: المطبخ والمطعم وغرف الأنشطة، ومكتبة، وبعض غرف إقامة.

الدور الثانى علوي: غرف الإقامة وغرف المذاكرة (السعة الاستعابية 100 طفل موجود حالياً 32 طفل).

وحرصت الوزيرة والمحافظ، على التعرف على بعض مشروعات التخرج في مجال الكهرباء، التي يقدمها نزلاء دار التربية للبنين، لتبدي الوزيرة والمحافظ، إعجابهما بالمشروعات المقدمة، التي تؤكد أن دار التربية للبنين، استطاعت أن تقوَم السلوك، وتقدم فرد صالح للمجتمع.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بجهود أعمال التطوير التي قامت بها جمعية الدفاع الاجتماعي، وجمعية بسمة اللتان تشرفان على المجمع.

وأكدت حرص وزارة التضامن الاجتماعي، على تقديم أفضل الخدمات في مختلف دور رعاية الأطفال والكبار بلا مأوى.

كما قامت الوزيرة والمحافظ، بتفقد مجمع الكبار بلا مأوى والمقام على مساحة 900 م2، ويضم دورين:

الدور الأرضي: المطعم والمطبخ- غرف الأنشطةــ نادى مسنين- مسرح- مكاتب إداريةــ مخازن.

الدور العلوي: غرف الإقامة وصالات المعيشة وغرف الإشراف والمتابعة، كما يوجد مناطق مفتوحة للتريض والترفيه وممارسة الأنشطة والهوايات.

كما شهدت جولة الوزيرة ومحافظ الشرقية، لقاء بنزلاء دار بسمة للإيواء، للتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، وتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة لهم، وعودتهم لحياتهم الطبيعية، ودمجهم في المجتمع مرة أخرى للقضاء على ظاهرة المشردين.

وأهدى مسؤلو مجمع خدمات الأطفار والكبار بلا ماوى، وزيرة التضامن ومحافظ الشرقية، درعا تذكاريا، تقديرا لجهودهم المخلصة في دعم المجمع، وتوفير كل أوجه الدعم والمساندة، لكل الأنشطه الاجتماعية على أرض محافظة الشرقية.