فيديو.. لحظة ضبط 11 مليون قرص مخدر داخل حاوية في ميناء دمياط

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط 11 مليون قرص مخدر من عقار الكبتاجون، داخل حاوية بميناء دمياط.

وكشفت التحريات التى باشرها قطاع مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، وإدارة المواني، اقتراب وصول كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، في حاوية، قادمة إلى ميناء دمياط البحري، بنظام الترانزيت، من إحدى الدول العربية، ومتجهة إلى دولة عربية أخرى.

وتم تقنين الإجراءات الأمنية، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والعام، والإدارة العامة لأمن المواني، وتم ضبط الحاوية، وبتفتيشها عُثر على كمية من أقراص الكبتاجون بإجمالى عدد 11 مليون قرص، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها للنيابة العامة، للتحقيق.