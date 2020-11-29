بطولة مطلقة لروجينا في دراما رمضان 2021

علمت "الوطن"، أن الفنانة روجينا تستعد لأول بطولة مطلقة لها في عالم الدراما التلفزيونية، خلال مسلسل درامي بعنوان "بنت السلطان"، ومن المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل.

يذكر أن المسلسل من تأليف أيمن سلامة، سيكون في إطار درامي تشويقي، وما زال حتى الآن، في مرحلة التحضير.

وكانت الفنانة روجينا، قالت في وقت سابق إنها سعيدة بالمشاركة مع مهرجان الجونة هذا العام، مع زوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

من جهته قال زكي خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: "نكاد نكون المهرجان الوحيد الذي بدأ ينطلق بعد أزمة فيروس كورونا وبالتالي فهذه رسالة أمان مفادها أن مصر بخير، ونشكر كل القائمين على المهرجان بسبب اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية".

وحول الأعمال الفنية لزوجته، قال نقيب المهن التمثيلية: "بعيش التوتر، كانت عاملة توتر وطوارئ في البيت بسبب مسلسل البرنس، لأنها بتصدق أوي اللي بتعمله وبتاخد الشخصية معاها البيت، والجو في البيت كله كان متوتر لحد ما المسلسل خلص".

وقالت روجينا، إنها سعيدة بالقوة الناعمة في مصر لأنها مسيطرة وقوية ولا يقهرها أحد: "نزلنا اشتغلنا رغم ازمة كورونا في الوقت اللي العالم فيه كله قفل، وسعيدة باستمرار عرض المسلسلات والأفلام والجمهور هو من يستمتع ومصر ولادة وفيها فنانين كتير وهي أم الدنيا".

يذكر ان مسلسل البرنس كان من بطولة روجينا واحمد زاهر وسلوى عثمان وعدد كبير من نجوم الفن المصري