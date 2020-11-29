بداية من أول ديسمبر.. مواعيد إغلاق المنافذ التموينية والمحال التجارية

تبدأ وزارتي التنمية المحلية والداخلية، بداية من 1 ديسمبر، في تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواعيد إغلاق المقاهي والمحلات التجارية، المطاعم، المولات والبازارات.

وتستعرض "الوطن" مواعيد غلق المنافذ التموينية، والمحال التجارية، وفقا لقرارات الحكومة على النحو التالي:

مواعيد غلق المحلات التجارية

أعلنت وزارة التنمية المحلية، مواعيد فتح وغلق جميع المحلات التجارية، على أن تفتح المحلات يوميًا، من الساعة السابعة صباحًا، وتغلق العاشرة مساء خلال فصل الشتاء وذلك اعتبارا من 1 ديسمبر، وفي الحادية عشر مساءً خلال فصل الصيف، على أن تفتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاءً، والساعة الواحدة صباحًا صيفًا.

مواعيد غلق المنافذ التموينية

أوضح مجلس الوزراء أن المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية تفتح من الساعة 9 صباحاً وتستمر في العمل حتى التاسعة مساءً، وتستمر كما هي دون تغير، وذلك لصرف احتياجات المواطنين من السلع التموينية، دون تزاحم.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول تغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية تزامناً مع قرار تنظيم مواعيد الإغلاق الجديدة للمحال التجارية، بعد التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

التي نفت هي الأخرى تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة لتغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية تزامناً مع قرار تنظيم مواعيد الإغلاق الجديدة للمحال التجارية، مشيرة إلى أنه لا علاقة بين مواعيد إغلاق المنافذ التموينية، وقرار إغلاق المحال التجارية الجديد.

الأماكن المستثناة من مواعيد الاغلاق الجديدة

استثنت التنمية المحلية محلات السوبر ماركت والبقالة والصيدليات والمخابز ومحلات الخضار والفاكهة، من قرارات الغلق الجديدة، معلنة أنها لا ينطبق عليها قرار الغلق لتلبية احتياجات المواطنين، علاوة على استمرار خدمة الدليفري، التيك أواي، طوال الـ24 ساعة لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى استمرار عمل محطات الوقود والورش الموجودة على الطرق الرئيسية لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.