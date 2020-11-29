مستشار أوبئة: تسارع وتيرة "كورونا".. نسجل مليون إصابة عالميا في 24 ساعة

قال الدكتور عادل البلبيسي، مستشار الأوبئة بشبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية، إن هناك تسارع وزيادة في أعداد مصابي فيروس كورنا المستجد "كوفيد 19"، في بداية الأمر أستغرقنا أكثر من 3 أشهر حتى نصل إلى المليون الأول من المصابين عالميا، ثم بدأ التسارع، فأصبح المليون إصابة بالفيروس تتكون في شهر واحد فقط.

وأضاف "البلبيسي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أنه تسارعت الإصابات بعد ذلك، لنصبح أن المليون إصابة جديدة، يمكن أن تتكون في أسبوع واحد فقط، ثم بعد ذلك الوضع إزداد سوءا وأصبحنا نسجل مليون إصابة في يومين فقط وهذا عدد كبير جدًا من الحالات.

وتابع: "أصبحنا ننام على أن أعداد المصابين 60 مليون نستقيظ لنكتشف أن عدد الإصابات أصبحت 61 مليون، أما ما يخص عدد الوفيات فهي إما ثابتة أو أنها بدأت حتى بالانخفاض قليلا، واعتقد أن السبب في ذلك أن العالم أصبح أكثر خبرة في مسالة التعامل مع الفيروس، هذا في المقام الأول، فضلًا عن أن العالم أصبح أكثر استعداد".

وأوضح أن الكثير من الدول، تعمل الآن على بناء مستشفيات عزل و تدريب الكوادر الصحية والأطباء، فيما يعمل أخرون على توفير العلاجات، لكل هذا كان يجب أن تقل عدد الوفيات جراء هذا الفيروس، لكن للأسف الكثيرين من المواطنين شعروا بالملل من الإجراءات الاحترازية والوقائية ويريدون أن يعيشوا حياتهم الطبيعية، وهو بطبيعة الحال نتج عنه زيادة في أعداد الإصابات.