حملات تعقيم بقرى البحيرة.. ولا زيادة في عدد الحالات المصابة

نفذت الوحدات المحلية بقرى ومراكز محافظة البحيرة، حملات موسعة لتعقيم الهيئات الحكومية التي تشهد إقبالا من المواطنين، فيما كثف رؤساء القرى حملاتهم بالأسواق الأسبوعية، التي تشهدها مراكز البحيرة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالتنسيق مع قطاع الصحة بالبحيرة، لتدشين حملات توعية بأخطار كورونا وكيفية الوقاية منه.

وشهدت القرى التابعة لمركز المحمودية، اليوم الأحد، حملات تعقيم موسعة من قبل المسؤولين وإصدار عدة قرارات من قبل الجهات التنفيذية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بين أهالي القرية.

ونفى قطاع الصحة تسجيل حالات كثيرة بقرى المحمودية، كما تداولت صفحات السوشيال ميديا.

وأعلن المحاسب محمود الرمسيسي، رئيس الوحدة المحلية لمركز المحمودية، منع أي تجمعات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة في الأماكن العامة ومنع التجمعات.

وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قرر منح العاملين أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل والسيدات اللاتي ترعى طفلا أو أكثر، يقل عمره عن اثني عشر عاما، إجازة استثنائية، اعتبارا من 28 نوفمبر الجاري، بجميع جهات المحافظة، بما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، وفقا لرؤية رئيس المصلحة وطبيعة العمل، خاصة قطاعي الصحة والتربية والتعليم.

جاء ذلك، في إطار الجهود والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها محافظة البحيرة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة تداعيات الفيروس، وتحويل السلطة المختصة من حيث تنظيم العمل بها وقواعد تشغيل العاملين، طبقا لما تراه للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية.

وفيما عدا الفئات السابقة، تقرر خفض أعداد جميع العاملين بجميع جهات المحافظة "الديوان العام -الوحدات المحلية - مديريات الخدمات والإدارات والمكاتب التابعة لها - الشركات والمصالح والأجهزة الحكومية كافة - المشروعات التابعة للمحافظة بجميع مستوياتهم" بنسبة 25% من إجمالي العاملين بكل مصلحة، بما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، وفقا لرؤية رئيس المصلحة وطبيعة العمل.