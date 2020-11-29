نجاة سيدة من سقوط "أسانسير" في المحلة

أصيبت سيدة في العقد الرابع من عمرها، بمنطقة الشعبية بالمحلة الكبرى، بفقدان للوعي وغيبوبة، إثر سقوط مصعد كهربائي بأحد الأبراج السكنية بشكل مفاجئ، اليوم الأحد.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من قسم ثان المحلة، بورود بلاغات من الأهالي تفيد بأصابة سمر، ٣٦ عاما، جراء سقوط مصعد بصورة مفاجئة، ما أدى إلى دخولها فى غيبوبة تامة.

وعلى الفور تم نقل المصابة إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور جمال أبو شادي، مدير مستشفى المحلة العام، عن حالة المصابين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية، بمنطقة سبع بنات بالمحلة، الذي وقع أمس السبت بسبب عبث طفل بسيارة والده الأجرة.

وأوضح مدير مستشفى المحلة العام، في تصريح خاص لـ"الوطن" أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بينهم طفلان، "آية" وعمرها عام واحد، و"عمر" 3 أعوام، وحالتهما الصحية مستقرة، وحاليا يخضعان للرعاية الطبية، حيث إن عمر كان مصابا بقطع في وتر القدم.

وأشار إلى أن اثنين من المصابين خرجا بعد تحسن حالتهما الصحية، وتلقي العلاج اللازم، بينما توفى المصاب الخامس، وتدعى آية سامح، 23 عاما، وتم استخراج التصريح بدفنها.

وأوضح أن حالتها كانت خطيرة، حيث كانت تعاني من نزيف بالمخ وشرخ في الجمجمة، وبذل الأطباء كل ما في وسعهم في محاولة لوقف النزيف وإنقاذها، لكن حالتها كانت خطيرة وتدهورت في الساعات الأخيرة، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

تعود أحداث الواقعة إلى أمس السبت، عندما شهدت منطقة السبع بنات بمدينة المحلة الكبرى، تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتحطم واجهة محل تجاري.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بحدوث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية، في منطقة السبع بنات، التابعة لدائرة قسم الشرطة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بجروح وكسور في أنحاء متفرقة بالجسد، وتحطم واجهة محل تجاري، ونُقل المصابون للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.