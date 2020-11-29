عاجل.. إصابة محافظ المنوفية بـ كورونا: معزول بالاستراحة وأباشر عملي

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه معزول باستراحة لمحافظ بمدينة شبين الكوم، منذ أمس، ويباشر عمله من مكتبه بالاستراحة، وحالته الصحية مستقرة.

وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يخضع للعلاج وفق البروتوكولات المتبعة في وزارة الصحة، من خلال مستشفى حميات شبين الكوم.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أجرى أمس مسحة طبية، بعد إصابة عدد من الموظفين بمكتبه بفيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر، أنه أصيب 4 موظفين بفيروس كورونا المستجد بديوان عام محافظة المنوفية، أمس السبت، بينهم مدير مكتب المحافظ، ومدير العلاقات، واثنين آخرين من مكتب المحافظ، بعد إجراءهم المسحة الطبية الخاصة بمصابي فيروس كورونا، بعد ظهور عدد من الأعراض علي عدد منهم .

وأكد مصدر مسؤؤول بمحافظة المنوفية، أن جميع المصابين يخضعون للعزل المنزلي وفق الإجراءات الطبية والتعليمات الوراده من وزارة الصحة، وتحت إشراف طبي كامل، وطمأن المصدر أنه تم تعقيم عدد من المكاتب التي ظهر بها الحالات لمنع انتشار العدوي بين العاملين بالديوان العام للمحافظة حفاظا علي صحتهم.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الموظفين خضعوا للمسحة الطبية لفيروس كورونا المستجد أمس الجمعة، بعد ظهور الأعراض علي عدد منهم، مؤكدا أنه تأكدوا من الإصابة مشددا على أن الوضع الصحي للمصابين الأربعة مستقر داخل العزل المنزلي وتخت إشراف طبي من مديرية الصحة بمحافظة المنوفية.