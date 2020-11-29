رئيس مياه الإسكندرية يكشف أسباب غرق المحافظة في نوات 2020

كشف اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أسباب تعرض المحافظة لأزمات خلال نوات 2020، التي كانت الأقسى في تاريخ المحافظة.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الشهري الأول، الذي عقده المحافظ، تحت عنوان "مناقشة واقع ومستقبل شبكات الصرف والأمطار وخطة المحافظة العاجلة والمستقبلية لمواجهة نوات الأمطار الغير عادية".

وأشار رئيس شركة المياه والصرف الصحي، إلى أنه أثناء تطوير الكورنيش وتوسعته سابقا، تم إلغاء محطات مياه الأمطار على الكورنيش، وتحويلها إلى شبكات الصرف الصحي، ما زاد الضغط على شبكات الصرف، فضلا عن التوسعات العشوائية والمباني المخالفة التي حدثت بالإسكندرية، وذلك كله يمثل عبئا كبيرا على شبكة الصرف الصحي.

وأكد نافع، أنه منذ اجتماع مجلس الوزارة، ومنحه 300 مليون جنيه كحل عاجل لمشكلة الصرف الصحي بالإسكندرية، وجميع العاملين يبذلون أقصى جهودهم لحل المشكلات المستعصية، وذلك قبل شهر أكتوبر 2021.

وأوضح أنه تم تقسيم العمل في الأحياء إلى مجموعات للتعامل مع النوة القادمة، لافتا إلى أنه تم رصد نوات تتخطى ٤ أضعاف طاقة استيعاب المنظومة، مما يتسبب في ظهور تجمعات لمياه الأمطار بالمناطق ذات المنسوب المنخفض.

وتابع بأنه تم توزيع السيارات والبدالات على الأحياء المختلفة خلال خطة التعامل مع النوات المقبلة، فضلا عن الاستعانة الفورية بسيارات القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية في المناطق المتضررة.