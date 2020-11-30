تبدأ غدا.. تعرف على المواعيد الجديدة لغلق المحال والمنشآت والمطاعم

أعلنت وزارة التنمية المحلية المواعيد الجديدة لـ غلق المحلات والمولات والورش والمنشآت، والتي يبدأ تطبيقها اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر، حيث تم التوافق بشأنها في اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة برئاسة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وبحضور ممثلين لمجلس النواب وكافة الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وتم عرض مقترحات اللجنة العليا للمحال العامة على مجلس الوزراء وتم مراجعتها ومناقشتها في اجتماعات الحكومة والموافقة عليها.

وتستعرض "الوطن" مواعيد الفتح والإغلاق الجديدة المنتظر تطبيقها غدا، وفقا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مواعيد إغلاق المحلات والمولات

حددت وزارة التنمية المحلية مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، مشيرة إلى أن المحال التجارية والمولات تعمل من الساعة السابعة صباحا العاشرة مساء خلال فصل الشتاء وحتى 11 مساء خلال فصل الصيف، على أن تجرى زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية لتغلق الساعة 11 مساء شتاء، و12 منتصف الليل صيفا.

كما تضمن القرار الوزاري مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة العاشرة مساءً خلال فصل الشتاء، وفي الحادية عشرة مساءً خلال فترة الصيف، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل خلال الصيف والساعة الحادية عشرة مساءً في الشتاء.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات

أما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات و البازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل شتاء والواحدة صباحاً خلال فصل الصيفا، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة "التيك أواي" وتوصيل الطلبات بالمنازل على مدار الـ24 ساعة.

مواعيد فتح الورش والأعمال الحرفية

تفتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من 8 صباحا، وتغلق الساعة 6 مساء خلال فصل الشتاء و7 مساء خلال فصل الصيف، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العادية للمواطن.

المنشآت المستثناة من قرارات الإغلاق

تستثنى من تلك المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة الأنشطة الليلية مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

جدير بالذكر أن أشهر الصيف تبدأ من الجمعة الأخيرة من أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من سبتمبر من كل عام.

عقوبة مخالفة مواعيد غلق المحلات والمنشآت الجديدة

أشارت وزارة التنمية إلى أنه في حالة المخالفة في مواعيد الغلق والفتح يترتب عليه إنذار المسؤول كتابة، وإذا انقضت 15 يوما دون تلافي أسباب المخالفة يصدر المركز المختص بغلق لمدة لا تقل عن شهر ولا يزاول النشاط مرة أخرى إلا بصدور قرار من مركز الترخيص للفتح، وفقا للقانون.