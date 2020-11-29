تطبيق مواعيد غلق المحال بعد 24 ساعة: "توفير للطاقة ويسهل النظافة"

باق من الزمن يوم واحد على بدء تطبيق قرار تثبيت مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات والورش، الصادر من وزارة التنمية المحلية، حيث يتم الالتزام بالمواعيد الجديدة بعد غد، أول ديسمبر المقبل.

وأكد مصدر لـ"الوطن" أن وزارتي التنمية المحلية والداخلية تشاركان في متابعة تنفيذ قرار غلق المحلات، لافتا إلى أن الحكومة تركت وقتا كافيا للمواطنين بين صدور القرار وتطبيقه وتم تداول الخبر بشكل كافي في كل وسائل الإعلام حتى يكون الجميع على علم بالقرار، تمهيدا لتنفيذه في موعده والامتثال لقرار وزارة التنمية المحلية.

وأوضح أن المواعيد الجديدة تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن وتساعد الدولة في الحفاظ على المرافق العامة والبنية التحتية والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء.

وأشار إلى أن القرار يساعد في توفير استهلاك الطاقة وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وإعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة.

وأوضح أن محلات السوبر ماركت والبقالة والصيدليات والمخابز ومحلات الخضار والفاكهة ستكون مفتوحة ولا ينطبق عليها قرار الغلق لتلبية احتياجات المواطنين، علاوة على استمرار خدمة الدليفري - التيك أواي- طوال الـ24 ساعة لخدمة المواطنين، مع استمرار عمل محطات الوقود والورش الموجودة على الطرق الرئيسية لتقديم الخدمة.

وفي سياق متصل، أقرت وزارة التنمية المحلية مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً خلال الصيف والعاشرة مساء في فترة الشتاء، ومواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاءً.