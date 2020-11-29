لميس الحديدي لشيكابالا: لازم تكون منضبط.. واللي غلط من الجمهور يتعاقب

أدانت الإعلامية لميس الحديدي، التعصب الكروي، وما تعرض له محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك من تنمر، على خلفية المباراة التي خسرها فريقه من غريمه التقليدي بهدفين لهدف، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض على شاشة "ON": "ظاهرة التعصب الكروي لابد أن نقف أمامها، وهي أمر مزعج جدا، ونقول ما ينفعش، وأنا بوجه كلامي لبعض جمهور الأهلي، لأني عارفة أن جمهور الأهلي جمهور محترم، خاصة في وقت فرحته".

وأضافت: "عاوزة أكون دقيقة جدا وأنا بقول ده، لكن من لا يدرك أنه يراد أن يدفع به لدائرة العنصرية والتعصب، مش واخدين بالكم أن دي غلوشة، حد بيحاول يخليكم تغلوشوا على فكرة النصر والكأس، وتروحوا لحتة تانية خالص، ويبقى الحديث كله مش على فرحة الأهلي بكأس أفريقيا، ويبقى اهتمامنا كله شيكابالا عمل إيه، وبعض جمهور الأهلي عمل إيه".

وتابعت: "شيكابالا لاعب متميز جدا، وأحرز هدف مهم، وعيب نشتم الناس بأصلها وشكلها ولونها، إحنا منعملش كده، كمصريين وكبني أدمين وكأهلاوية، وبالذات لما تكون منتصر، لأن المنتصر دائما عنده شيمة الكرم، وأنا عملت كده مع رئيس الزمالك المعزول، ومرضتش أدخل في الهجوم، في أوقات الضعف، وفي قصة شيكابالا حاسة إن فيها افتعال، وفيه جر لدائرة الشر".

وأوضحت: "أنا دائما ضد نظرية المؤامرة، لكن بدأت أشك إن فيه مؤامرة؟ وأنتم عارفين المؤامرة جاية منين، ولكل من انخرط في هذا الأمر من الأهلاوية، أنتم أذكياء، أديكوا شايفين صدور قرار اليوم محدش يرد الشتيمة".

ووجهت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة إلى قائد الزمالك، قائلة: "أنت كلاعب لازم تكون منضبط بلاش إثارة الجماهير، لا أبرر اللي عملته بعض الجماهير، ده غلط ولازم يتعاقبوا، وفيديوهات الاساءة عيب أوي، ليه بتخلي حد يجرك للناحية التانية".

وحول جمهور الأهلي، قالت "الحديدي": "لازم كمجهور تترفعوا وتقفوا خلف فريقكم لا تشتموا ولا تغلطوا وأنتم كسبانيين أو خسرانين، إحنا عايزين نرجع الجماهير للاستاد لو حصل عقوبات، طبيعي يحصل جدل بين الجماهير بس من غير ما تغلطوا".