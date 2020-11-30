طالب تفوق بعد تعرضه لحادث أليم: "ربنا أحن من الأم والدعاء هو السلاح"

قال أحمد عوض، شاب قهر إعاقته بعد حادث أليم وتحول لطالب متفوق، إنه وبعد تعرضه لحادث أليم أصيب بحالة من الاكتئاب ولكن أرسل الله له عددا من القصص الخاصة بالصالحين التي أثرت في شخصيته حتى تغير حاله من عامل بسيط لطالب متفوق: "ربنا أحن من الأم، والدعاء أهم شيء، وخدته سلاح قوى من جوايا".

وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الحادثة تعرض لها عندما كان في سن الـ17 عاما، وكان يعمل بورشة للحدادة وسقطت عليه بوابة حديد كبيرة، وعندما فاق من غيبوبته في المستشفى علم بأنه سيقوم بالجلوس على كرسي متحرك طيلة حياته.

وأوضح أنه منع الزيارات وكان محبطا بداخلة مدة 4 سنوات، حتى عاد مرة أخرى إلى حياته أفضل مما كان، وبدأ التعليم في مرحلة الثانوية العامة من الصف الأول، وحاليا نجح في دخول كلية التجارة: "كان هدفي كلية الهندسة، وكنت جايب 85%".

وأكد أن النخاع الشوكي خطر إجراء عملية خاصة به، وتوقف عن جلسات العلاج الطبيعي كونها مكلفة وباهظة ولا يقدر عليها.

وأشار إلى أن البلاء الذي أصيب به كان دافعا للصعود للأمام وليس للرجوع للخلف: "الصبر والإرادة والخضوع لإرادة الله أفضل شيء، وأنا بحب أشتغل على نفسي وأصبر، وكل حاجة بتيجي مع الصبر والعزيمة".

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه سيقدم كل الدعم الممكن تقديمه للطالب، وأية مشكلة سيقابلها سيتم تذليلها، وعلى المستوى الشخصي فهو يسمع نبره من الرضا وبسمة من الأمل في صوت الطالب المتفوق.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية له بالبرنامج، أنه سيجري الترتيب مع "عوض" بعد انتهاء الحلقة وسيتم استقباله في كلية الطب جامعة عين شمس وسيتم توفير علاج له بشكل دوري.

وأوضح أن العاملين بكلية الطب سيكونون سعداء بتبني حالة الطالب أحمد وإعادة تأهيله حتى يستطيع استكمال حياته مرة أخرى.