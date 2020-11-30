شوقي ينفي حذف أجزاء من المناهج: إذا تكرر هذا العام سنواجه مشكلة كبيرة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن العام الدراسي المنصرم لم يشهد استكمال المحتوى التعليمي لظروف الجائحة، محذرًا من أن يواجه الجيل الحالي مشكلات كبيرة إذا لم يجرِ استكمال المحتوى لعام آخر، فيما يتصل باللغات والرياضيات والعلوم.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "التعلم يعتمد على التسلسل، ولو انقطع فإننا سنواجه مشكلة، وأتمنى ألا تتحدث الصحف عن إغلاق أو حذف من مناهج أو تعطيل أو أبحاث".

وأكد وزير التعليم، أن السنة الدراسية ستستكمل تعليميا سواء في المدرسة أو البيت: "ليه مش هنعمل أبحاث؟! فكرة كويسة إذا تعاملنا معها بمنطق الراغب في الاستفادة مش وحشة لكن أُسيء استخدامها، وهنعمل طريقة عادلة للتقييم، ومش هنوقف العملية التعليمية تحت أي ظرف من الظروف".

وواصل: "من لا يريد أن يتعلم فليختر طريق، لكن ميشوشرش على الباقي".