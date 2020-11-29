الإعلان عن منصة "التعليم الإلكتروني" بمدارس الأقصر

شدد محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، على ضرورة الإعلان عن منصة الحصص الافتراضية، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، وتعليق الإعلان في مكان بارز بالمدرسة، ورابط الدخول للمنصة، بالاضافة إلى توجيه الطلاب لمتابعة القنوات المخصصة لشرح المناهج لجميع المراحل، مع متابعة إدارة المدرسة للجداول اليومية للبث الفضائي والإعلان عنها.

وأشار مدير المديرية إلى ضرورة متابعه الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأعمال الصيانة الدورية وأعمال التعقيم والنظافة بجميع المدارس، كما شدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وتطبيق شروط التباعد، منوها إلى ضرورة تطبيق قرار المستشار مصطفى ألهم، محافظ الاقصر، بخفض العمالة بالتبادل بين العاملين بنسبة 25%.

وتفقد "السيد" أعمال التشطيبات بالمبنى الجديد، الذي يضم أقسام الأشعة والمعامل وغرف الجراحة العامة وجراحات النساء والتوليد، بالإضافة إلى قاعات للمحاضرات، ومن المقرر الانتهاء من أعمال تشطيبات المبنى الجديد بداية من يناير المقبل للبدء في تزويده بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، زار عددا من مدارس مدينة إسنا، جنوبي المحافظة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لحماية الجميع من العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث زار مدرسة الحميدات شرق ومدرسة إسنا الثانوية بنين لمتابعة انتظام أعمال الدراسة بالمدرستين.

وخلال جولته، أكد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، على ضرورة متابعة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وأعمال الصيانة الدورية وأعمال التعقيم والنظافة، كما تابع استلام طلاب الصف الأول الثانوي أجهزة التابلت والتأكد من صلاحية المنظومة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأشار الدكتور محمد السيد، إلى ضرورة الإعلان عن منصة الحصص الافتراضية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، وتعليق الإعلان في مكان بارز بالمدرسة ورابط الدخول للمنصة، بالإضافة إلى توجيه الطلاب إلى متابعة القنوات المخصصة لشرح المناهج لجميع المراحل، التي أعلنت وزارة التربية والتعليم عنها ومتابعة إدارة المدرسة للجداول اليومية للبث الفضائي والإعلان عنها.

كما وجه الدكتور محمد السيد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، ديوان إدارة إسنا التعليمية لمتابعة انتظام العمل، مشددا على إزالة أي معوقات وتيسير تقديم الخدمة للمواطنين، مؤكدا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وتطبيق شروط التباعد، كما أكد على ضرورة تطبيق قرار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتخفيض العمالة بالتبادل بين العاملين بنسبة 25%.