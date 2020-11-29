آخر أخبار التعليم.. تطبيق لتتبع مخالطي كورونا وآخر مهلة للمصروفات غدا

تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر الماضي، يهتم كثير من الطلبة وأولياء الأمور بالأخبار المتعلقة بهذا الشأن، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها طلاب المدارس والجامعة من انتشار جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد، ترصد "الوطن" أبرز أخبار التعليم اليوم، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

انتهاء مهلة سداد المصروفات غدًا

ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بسرعة سداد القسط الأول من المصروفات المدرسية لطلاب المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الحالي 2020/2021، إذ إنّ غدًا الاثنين هي الفرصة الأخيرة لسداد القسط الأول من المصروفات.

وكانت مصادر صرّحت لـ"الوطن"، بأنّه إذا لم يتم دفع القسط الأول من المصروفات المدرسية في نهاية المدة غدًا، فسيتم إرسال إنذار أول لولي الأمر، وإنذارًا آخر للمرة الثانية والأخيرة حال لم يتم دفعها.

وحال رفض ولي الأمر دفع القسط الأول سيتم رفع اسم الطالب بعد أسبوعين آخرين من المدرسة المُقيد بها، ويتم إلحاقه بمدرسة حكومية حفاظًا على حقه في التعليم، على أن يلتزم ولي الأمر بسداد المبالغ المالية المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مُقيدًا بها.

جامعة الفيوم تصمم تطبيقا لتتبع المخالطين لمريض كورونا

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أنّ فريقًا بحثيًا من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، قدّم مشروعًا عبارة عن تطبيق يتم تحميله على الهاتف المحمول، يتتبع مريض فيروس كورونا من خلال خط سيره، ومن ثم يستطيع التطبيق تحديد وسائل المواصلات التي استخدمها وتتبع هواتف المختلطين له.

ويهدف التطبيق لتقليل حالات انتشار العدوى بالفيروس، من خلال تحديد الأشخاص الذين تعرضوا أو خالطوا أحد المصابين بفيروس كورونا.

أعلى إصابات كورونا في المدارس بالقاهرة والإسكندرية

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد بواقع 25 حالة متمركزة في محافظة القاهرة، ونحو 16 حالة في الإسكندرية و12 حالة بالجيزة و3 حالات بمدارس بني سويف، و4 حالات بمدارس قنا، و3 بمدارس المنيا، وحالتين بمدارس بورسعيد، و4 حالات بمدارس الغربية، وحالتين بمدارس أسيوط، و3 حالات بمدارس كفر الشيخ، و3 حالات بمدارس الإسماعيلية، وحالة واحدة بمدارس سوهاج، وذلك بخلاف الحالات في المديريات التعليمية بالمحافظات.