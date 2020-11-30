تصل لـ400 ألف جنيه.. بيجو تطرح الجيل الجديد من 2008 في مصر

طرحت اليوم شركة مانسكو الوكيل الحصرى لعلامة بيجو الفرنسية فى مصر اليوم فى مؤتمر صحفى، أجدد سياراتها فى مصر الكروس أوفر "بيجو 2008" موديل 2021 التى تنافس فى فئة شرسة فى السوق المصرية ومهمة فى عصر الكروس أوفر و الـSUV.

طرحت "مانسكو" اليوم "بيجو 2008" موديل 2021 فى مصر بـ3 فئات:

Active بسعر 339,900 جنيه

Allure بسعر 369,900 جنيه

GT line بسعر 399,900 جنيه

تتوفر "بيجو 2008" بمحرك 1.2 لتر مكون من 3 أسطوانات يولد قوة 130 حصان وأقصى عزم للدوران 230 نيوتن متر ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات وتتسارع من الثبات لسرعة 100كم فى 9.3 ثانية، وتعمل بنظام الجر الأمامى للعجلات.

"تجهيزات الفئات"

الفئة الأولى: الجميل فى بيجو 2008 أنها تتوفر فى جميع الفئات كتجهيز قياسى نظام ضغط الهواء فى الاطارات "TPMS" - ABS - EBD - EBA - ونظام الثبات الالكترونى ESB - عدد 2 ايرباج - نظام المساعدة فى صعود المرتفعات - حساسات ركن خلفية - مثبت ومحدد سرعة - عجلة قيادة مالتى فانكشن - شاشة ترفيه بقياس 7 بوصة - عدادات أنالوج - مرايات كهربائية - Apple Car Play و Android Auto - مصابيح أمامية هالوجين باضاءة نهارية LED - مصابيح خلفية LED.

الفئة الثانية: تزيد فيها شاشة عدادات 3D بقياس 10 بوصة - كاميرا خلفية - مرايات كهربائية بضم كهربائى - مكيف هواء أوتوماتيك - نظام التشغيل و الدخول بدون مفتاح "بصمة" - حساسات ضوء ومطر - مسند يد أمامى.

الفئة الثالثة والأخيرة: يزيد فى هذه الفئة حساسات أمامية بجانب الحساسات الخلفية و الكاميرا الخلفية - 2 ايرباج ليكونوا 4 ايرباج - فتحة سقف بانورامية - شاحن لاسلكى - نظام مراقبة النقطة العمياء - مصابيح امامية LED بالكامل.

تتنافس بيجو 2008 الجديدة كليا موديل 2021 فى مصر مع نيسان جوك و أوبل كروس لاند و الأخت الفرنسية سيتروين C3.