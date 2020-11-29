"مياه الفيوم" تعلن أرقاما جديدة للشكاوى بعد تعطل الخط الساخن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، في بيان إعلامي مساء اليوم الأحد، عن توقف خدمة الخط الساخن ١٢٥، الخاصة باستقبال شكاوى المواطنين من مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بسبب عطل فني حدث داخل سنترال الفيوم الرئيسي مما أدى إلى توقف تام للخدمة.

وكشف البيان أنه يتم استقبال شكاوى المواطنين على الأرقام الآتية لحين الانتهاء من تصليح العطل وهي:

‪012-082-88854‏‪

012-082-88834‏

كما تم تخصيص رقم آخر لاستقبال الشكاوى عبر تطبيق واتساب على الرقم ‏‪01275358538‏.

على جانب آخر، أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة فني كهرباء ومكانيكا، التي كانت الشركة أعلنت عنها في وقت سابق، من الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية، وعددهم ٢٨٠ متقدما، وذلك بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة.

وقال اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، إن المقابلات الشخصية تتم بشفافية تامة من أجل إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وذلك من خلال تشكيل لجان مكونة من متخصصين في هذا المجال بجانب المستشار القانوني ولجنة من الشركة القابضة حتى تكون الحيادية هي أساس كل اختيار.

وفي سياق متصل، أضاف اللواء مهاب الأمير، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، أن الاختبارات أو المقابلات الشخصية تتم على مدار يومين متتاليين، حيث نستهدف اليوم الأول نحو ١٤٠ متقدما من تخصص الكهرباء فقط، واليوم التالي نحو ١٤٠ متقدما من تخصص المكانيكا ومن تبقى من تخصص الكهرباء.

وأكد العقيد محمد كمال، مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات والتباعد المكاني بين المتقدمين، واستخدام المواد المطهرة وتعقيمهم قبل دخول اللجان، حفاظا على الصحة العامة، بجانب توفير سبل الراحة والأمان للجميع.