إيران: الرد على اغتيال فخري زادة سيكون قاسيا

أكد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم الاثنين، أنّ الرد على جريمة اغتيال فخري زادة قادم وحتمي، وسيكون قاسيا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل عنه قبل قليل.

وفي أول اعتراف ضمني على تورط إسرائيل في اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة، علق مسؤول بالمخابرات الإسرائيلية أمس على اغتيال زادة، قائلا: "على العالم أن يشكرنا".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن مسؤول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، بشأن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، قوله: "على العالم أن يشكرنا" وفقا لقناة "روسيا اليوم".

يأتي ذلك، بعدما قال الوزير الإسرائيلي تساحي هانجبي، السبت، إنّه "ليس لديه دليل" على من قتل العالم النووي الإيراني.

وقال هانجبي، وهو أحد المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "ليس لديّ أي دليل على من فعل ذلك، ليس الأمر أنّ فمي مغلق لأنني مسؤول، بل لأنّه ليس لديّ أي دليل حقا".

واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، الجمعة في 27 نوفمبر، بتفجير وإطلاق نار على سيارته بضواحي طهران، واتهمت إيران إسرائيل باغتياله، وتوعد الحرس الثوري برد قاسٍ على اغتياله.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت في وقت سابق بأنّ البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في مختلف أنحاء العالم رفعت مستوى التأهب الأمني، على خلفية اغتيال فخري زادة.

وصوّت البرلمان الإيراني، الأحد، بالأغلبية على مشروع قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات، والذي يشمل رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20%.