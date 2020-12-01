9 محطات في حياة هدى المراغي.. منها أول سيدة عميد كلية هندسة بكندا

تشارك الدكتورة هدى المراغي، عميدة كلية الهندسة الكندية في جامعة وندسور، الحاصلة على أرفع وسام مدني في كندا، في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، المقرر عقده خلال الفترة القادمة، وذلك للاستفادة من علومهما وخبراتهما في مجال الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعة في مصر، فهي تعشق مصر وتترجم هذا الحب والانتماء دائمًا إلى دعم لوطنها في كل مجالات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية في العمل على مشروعات مصرية عبر سلسلة مؤتمرات ومؤسسة مصر تستطيع"، ويرصد التقرير التالي محطات في حياة الدكتورة هدى المراغي:

* أول امرأة في تاريخ كندا تحصل على الدكتوراه في الهندسة الصناعية.

* أول سيدة تتولى منصب عميد كلية الهندسة بجامعة وندسور في كندا.

* التحقت بالهيئة الاستشارية العلمية لوزير الدفاع الكندي، فضلا عن أنها حاصلة على زمالة الأكاديمية الملكية السويدية لعلوم الهندسة.

* أدرجت جامعة ماكمستر الكندية اسمها ضمن صفوة ومشاهير الخريجين.

* حصلت على وسام "أونتاريو" لجهودها العلمية في مجال الهندسة.

* هي السيدة المصرية الوحيدة في كندا -وسط 114 مرشحًا آخرين- التي تحصل على هذا الوسام وذلك منذ إقراره رسميًا هناك عام 1967.

* حصلت على أرفع وسام مدني في كندا، ويعطى كتكريم واعتراف للعلماء على الأراضي الكندية.

* تخرجت في جامعة القاهرة بكلية الهندسة، وحاليا تسعى لتطبيق منظومات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الآلات حتى تكون أكثر تنافسية.

* تقوم بتصمم منتج جديد للسيارات الكهربائية وسيتم التعاون مع شركات مصرية.

وتقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين الخارج، بالتهنئة إلى الدكتورة هدى المراغي، العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة وندسور بكندا وإحدى رائدات مؤتمرات "مصر تستطيع"، لحصولها على "وسام كندا"، والذي يعد أرفع درجات أوسمة الشرف المدنية في كندا، وذلك تقديرًا لإسهاماتها في مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية، مشيرة أنها فخر لمصر وكندا معا.