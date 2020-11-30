"شفاء الأورمان" يطلق أكبر حملة للتوعية بسرطان الثدي

دشن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، أكبر حملة للتوعية بسرطان الثدي، تحت شعار "هى" بالتعاون مع شركة "فايزر" لتوعية المصابات بأهمية المتابعة وطرق العلاج الجديدة وبث الأمل فيهن بإعلان نسب الشفاء العالمية وأحدث طرق العلاج.

وأجاب الدكتور أحمد مجدى إستشارى الأورام والمدير الطبي بالمستشفى، على عدد من التساؤلات فى تلك الحملة للتوعية بسرطان الثدى الإنتشارى تحت شعار "هى"، وطالب بالحفاظ على الثدى للمصابة بالورم لعدم جدوى إزالة الثدى كاملاً، والتجارب أثبتت أن الحفاظ على الثدى لا يجعل المرض يتحول لسرطان إنتشاري أو يعود مرة آخرى للمصابة، لافتصا إلى أن الفرق بين رجوع المرض وإنتشار المرض فرق بسيط، فالرجوع يعود لمكانه من جديد، ولكن الإنتشارى من الممكن أن ينتشر في أعضاء أخرى كالكبد والرئة والعظام، ويتم حماية المصابة بالمتابعة والكشف الدوري لكونه مهم جداً.

وعن الرضاعة الطبيعية وحمايتها من السرطان، يقول الدكتور أحمد مجدي، إن الرضاعة الطبيعية فعلاً تحمى السيدة من الإصابة بسرطان الثدي، ولكن هناك حالات تصاب بالورم ولا تشعر به فبعد التغيرات الطبيعية للحامل تجعلها لا تشعر بالورم، ولابد من الكشف المبكر وحتى إن كانت السيدة حامل.

وأوضح أن السيدة المصابة بالورم ليس بالضرورة أن تصاب ابنتها بالورم ولكنها يجب أن تأخذ حذرها وتهتم جيداً بنفسها، بمعنى أنه حال إصابة والدتها فى سن الخمسين فيجب البنت تبدأ فى الكشف المبكر قبلها بـ10 سنوات، والدراسات العالمية أثبتت أنه أقل من سن 40 سنة يجب المتابعة مع طبيب أورام مرة كل 3 سنين، وفوق سن الـ40 يتم المتابعة مرة سنوياً مع طبيب الأورام مع عمل أشعة الماموجراف.