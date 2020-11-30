"مصر للطيران" تمنح إجازات للموظفين المصابين بأمراض مزمنة بسبب كورونا

بدأت شركة "مصر للطيران" في منح إجازات للعاملين المصابين بالأمراض المزمنة، وذلك لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر بالشركة، أن رؤساء الشركات التابعة لـ"مصر للطيران" منحوا رؤساء القطاعات الصلاحية لإعطاء ذوي الأمراض المزمنة إجازات خلال الأيام المقبلة، فضلًا عن منح إجازات للسيدات المعيلات خلال الأيام التي يحصل أبناؤهم خلالها على إجازة، وذلك بما لا يخل بوظائف كل قطاع وبما يتماشى مع طبيعة العمل.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن الشركة لن تعتبرمرضى السكر والضغط من ذوي الأمراض المزمنة، بل سيتم التركيز في منح الإجازات على أصحاب الأمراض القلبية والتنفسية، لافتًا إلى أن الموظفين من خارج محافظات القاهرة الكبرى لن يحصلوا على تلك الإجازات على عكس ما حدث فى الموجة الأولى من كورونا.

وأشار المصدر إلى أن الحركة الجوية للشركة شهدت تراجعًا طفيفًا خلال الأسبوعين الماضيين لقلة أعداد المسافرين، موضحًا أن الموجة الثانية من كورونا أثرّت بالسلب على الحركة الجوية الدولية.

وفي السياق نفسه، نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في اجتياز التفتيش الدوري لتجديد اعتماد أنظمة الجودة "ISO 9001:2015"، وقال المهندس أبو طالب توفيق رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة حريصة على تلبية كل متطلبات جهات الاعتماد وتجديد الاعتمادات بجدارة واستحقاق دون تهاون في أي من الإجراءات الفنية، وذلك في إطار الالتزام التام بتقديم أعلى معايير الخدمة الفنية بأعلى مواصفات الجودة التي تمثل عنصر الجذب الأول للعملاء.

ولفت إلى إجراء التفتيش على جميع أنشطة الشركة دون وجود أي ملاحظات، ما أسفر عن تجديد الاعتماد الممنوح لشركة مصر للطيران للصيانة، مشيرًا إلى أن المفتشين أشادوا بالالتزام التام بتحديثات نظم إدارة الجودة على مستوى الأفراد والتكنولوجيا المستخدمة والمنشآت.

يذكر أن أول اعتماد "ISO 9001" حصلت عليه شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية كان منذ 13 عامًا في عام 2007، ويتم تجديد الاعتماد من خلال التفتيشات الدورية على الشركة.