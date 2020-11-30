شركة مصر للطيران للصيانة تجدد اعتماد "ISO9001: 2015" لإدارة نظم الجودة

هنأ رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران العاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، لاجتيازها بنجاح التفتيش الدوري لتجديد اعتماد أنظمة الجودة ISO 9001:2015، معرباً عن ثقته في الكوادر العاملة بالشركة وقدرتهم على العمل في كل الظروف بكفاءة عالية تؤكدها الاعتمادات التي تحصل عليها الشركة بجدارة.

من جهته، أكّد المهندس أبو طالب توفيق رئيس مجلس الإدارة، أنَّ الشركة تحرص كل الحرص على تلبية كل متطلبات جهات الاعتماد وتجديد الاعتمادات بجدارة واستحقاق دون تهاون في أي من الإجراءات الفنية، في إطار من الالتزام التام بتقديم أعلى معايير الخدمة الفنية بأعلى مواصفات الجودة التي تمثل عنصر الجذب الأول للعملاء.

وتمّ إجراء التفتيش على جميع أنشطة الشركة دون وجود أي ملاحظات ما أسفر عن تجديد اعتماد "ISO 9001:2015" الممنوح لشركة مصر للطيران للصيانة.

وأشاد المفتشون بالالتزام التام بجميع مواقع شركة مصر للطيران للصيانة بتحديثات نظم إدارة الجودة على مستوى الأفراد والتكنولوجيا المستخدمة والمنشآت.

يٌذكر أنَّ أول اعتماد "ISO 9001" حصلت عليه شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية كان منذ 13 عامًا في عام 2007، ويتمّ تجديد الاعتماد من خلال التفتيشات الدورية على الشركة.