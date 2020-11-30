أطباء الفيوم عن زميلهم ضحية كورونا: أخفينا خبر وفاته عن زوجته

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أطباء الفيوم، عقب وفاة الدكتور أحمد قطب، استشاري الجراحة العامة والمناظير بعد تدهور حالته الصحية، إثر إصابته بفيروس كوفيد 19 المستجد والشهير بكورونا.

وقالت الدكتورة خديجة النحاس، استشاري النساء والتوليد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إنّ الدكتور أحمد كان يتميز بالأدب والذوق والأخلاق الرفيعة، وكان شديد الحب لزوجته لدرجة أنه كان يبكي عندما يؤلمها ظهرها.

وأوضحت أنّه أُصيب بكورونا وخضع للعزل المنزلي واشترى جهازًا لقياس نسبة الأوكسجين، وعندما نقصت نسبة الأوكسجين تم نقله هو وزوجته للعزل بمستشفى التأمين الصحي، وتدهورت حالته في اليوم الرابع من العزل وإضطروا لإدخاله العناية المركزة، ولكن كان الفيروس قد نال من رئتيه وتدهورت حالته رغم وضعه على جهاز التنفس الصناعي وتوفي متأثرًا بإصابته بكورونا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأشارت إلى أنّ زوجته لا تعلم بوفاته، وأنّ جميع الأطباء إتفقوا على عدم إخبارها نظرًا لحبها الشديد لزوجها بالإضافة إلى أنّ حالتها الصحية متدهورة وغير مستقرة إثر إصابتها بالفيروس أيضًا، وأنّهم خافوا إخبارها فتموت من الصدمة والحزن.

وكشفت "النحّاس" أنّ الدكتور "أحمد" ه كان شديد الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا لدرجة أنّه كان يوزع "الكمامات" على المرضى قبل دخولهم العيادة، ولا يعلمون كيف أصابه الفيروس.

في سياق متصل، قالت الدكتورة مرفت عبد العظيم استشاري النساء والتوليد وعضو مجلس النواب، مُعلقة على وفاة الدكتور أحمد قطب، أنّ أسرة الأطباء في محافظة الفيوم فقدت أخًا عزيزًا دمث الخلق من أمهر أعضائها وأقربهم للقلب.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنّ رحيل الدكتور أحمد أدمى قلوبهم، وأنّ وفاته خسارة كبيرة إنسانيًا وعلميًا، داعيةً الله أنّ يتغمده برحمته ويتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته بقدر ما خفف من مرضى وما تحمل من ألم.

وكانت حالة من الحزن والألم خيمت على أطباء محافظة الفيوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عقب وفاة الدكتور أحمد قطب استشاري الجراحة العامة والمناظير إثر إصابته بفيروس "كورونا"، فيما تخضع زوجته الدكتورة إيمان إبراهيم للعزل إثر إصابتها أيضًا بفيروس كوفيد 19.

وتحوّل موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى منصة للعزاء والنعي من أطباء وأهالي محافظة الفيوم للدكتور أحمد قطب الذي وصفوه بدماثة الخلق، وأمهر أعضائها، وأقربهم للقلب، فيما دعا الجميع لزوجته بالشفاء العاجل والصبر على فراق زوجها.