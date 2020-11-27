بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث تفحم سيارة بالفيوم

أُصيب أربعة أشخاص، اليوم، في حادث تصادم "تروسيكل" مع سيارتين ملاكي، احترقت إحداها بالكامل إثر انفجار "تانك" الوقود، وجرى السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفى.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد تعيلب، مأمور مركز شرطة سنورس، بوقوع حادث تصادم بين "تروسيكل" وسيارتين ملاكي، أسفر عن احتراق سيارة وإصابة 4 مواطنين.

وتبينّ من التحريات الأولية التي أجراها الرائد أحمد طرفاية، رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، والنقيب أحمد فريتم، معاون مباحث المركز، أنّ الحادث وقع بسبب مرور التروسيكل فجأة من أمام السيارة ولم يتمكن قائد السيارة من إيقافها فاصطدم بالتروسيكل، ثم اصطدمت بها سيارة من الخلف بسبب سرعتها الزائدة وعدم تمكنها من الوقوف وتفادي الاصطدام بالسيارة والتروسيكل، أمام مستشفى الفيوم الدولي بطريق الفيوم - دمو.

وأسفر الحادث عن احتراق إحدى السيارتين بسبب انفجار "تانك" البنزين إثر الاصطدام الشديد به، وعلى الفور هرعت 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام فيما رفض أحدهم الانتقال للمستشفى.

وكشفت التحريات أنّ المصابين هم وفاء ممدوح محمد (30 عامًا) ومقيمة بمنطقة عين شمس بالقاهرة ومصابة بجرح أعلى الحاجب الأيسر وكدمة بالصدر، وعاطف زعلول جابر (45 عامًا) مقيم عين شمس القاهرة ومصاب باشتباه ارتجاج بالمخ بالإضافة إلى اشتباه كسر الركبة اليمنى وجرح باليد اليسرى، وعبد السلام سيد حسن (23 عامًا) ومقيم عزبة رزق بالفيوم ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ونور نبوي إمبابي (35 عامًا) ومقيم كفور النيل ومصاب بسحجات وكدمات ورفض النقل للمستشفى، وتم تقديم الإسعافات اللازمة له في مكان الحادث.

وجرى رفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.